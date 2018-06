Lisandro Cabello desmiente designación de Pedro Carreño a la gobernación del Zulia

Desde hace una semana en redes sociales está circulando que Pedro Carreño será designado como titular de la gobernación mientras Omar Prieto se recupera de su información

Maracaibo- El secretario de gobierno Lisandro Cabello, desmintió los comentarios que están circulando por redes sociales y algunos portales web, sobre la supuesta designación de Pedro Carreño para suplantar al gobernador Omar Prieto mientras se recupera de su operación.

Desde hace una semana, se ha hecho eco en redes sociales que la salud de Omar Prieto está delicada y que por tal motivo Pedro Carreño fungirá como suplente mientras el gobernador se recupera. Esta información cada día tomaba más fuerza, pero hoy, Cabello aclaró que esta información es totalmente falsa.

Al ser consultado por el equipo periodístico de Qué Pasa en relación a los rumores, Cabello puntualizó que «La ley no prevé nada como eso. La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y la ley dice claramente que en la primera mitad del periodo de gobierno de cualquier mandatario, si llegase a pasarle algo; cosa que no tiene nada que ver con Omar Prieto porque goza de salud, no se puede designar a nadie».

«Quien dice esa mentira y quien se la cree tiene que prepararse» agregó Cabello y explicó que de sucederle algo que impida ejercer el mandato a un gobernante previo a la primera mitad de gobierno se debe convocar a las elecciones inmediatas. Para lograr colocar un suplente se debe estar en la segunda mitad del periodo, tal como pasó con Hugo Chávez.

Etiquetó como «necios» a quienes están difundiendo esta información en los medios virtuales y redes sociales, sin tener conocimiento mínimo de las leyes.