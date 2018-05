Daniel Boza: «En la Alcaldía de Maracaibo hemos atendido 80 semáforos en 25 intersecciones»

«Se han arreglado varias veces los semáforos. El más frustrante es el de la Avenida 5 de julio con Delicias, la gente creerá que ha estado siempre malo, pero realmente lo hemos arreglado varias veces y varias veces ha caído en defecto porque se roban el material», manifestó Boza

Foto: Mariana Pilipczenko

Maracaibo – Daniel Boza, director de Gestión Urbana de la Alcaldía de Maracaibo, visitó QUÉ PASA, para conversar de los temas que hoy en día aquejan y preocupan a la colectividad maracaibera. Uno de ellos es la recuperación de los semáforos.

Vale la pena recordar que, el tema de la recuperación de los semáforos es una constante en la que este rotativo ha hecho hincapié desde el año 2016, logrando de esta manera hacerle un seguimiento contínuo. Ayer a través de una nota de prensa producida por la Alcaldía de Maracaibo, se dio a conocer que ésta había realizado la recuperación de 80 semáforos en 25 intersecciones de la ciudad, el momento fue preciso para aprovechar la presencia del director de Gestión Urbana y ahondar en este tema.

-¿Cuántos semáforos en total se han recuperado y de cuáles intersecciones?

«Nosotros tenemos una problemática compleja con el tema de los semáforos, al igual que la iluminación y es que nos roban mucho los materiales, por ejemplo, uno que de verdad es casi que frustrante es el de la avenida 5 de julio con Delicias, la gente creerá que ha estado siempre malo pero realmente lo hemos arreglado varias veces y varias veces ha caído en defecto porque se roban el material, casi siempre es el tema del cableado y de la tarjeta de control.

También hemos atendido el de la avenida 72 con Bella Vista, los de Padilla que los atendimos todos, algunos desde La Curva de Molina con avenida 91 hacia la R, La Concepción, ahí estamos atendiendo varios, el de Cuatricentenario se atendió como también el de Los Patrulleros, se están atendiendo algunos de la avenida Libertador, hay unos en Bella Vista muy puntuales como el de la avenida 85 que también se ha atendido. Hemos tenido que hacer unas estrategias como soldar las puertas de donde van las tarjetas de control para que no se las roben.

Además, nosotros tenemos una amplificación que son aproximadamente 200 intersecciones. Llegó un recurso que nos aprobó el Presidente, el tema es que influye la economía de este país, el tema inflacionario nos afecta muchísimo, porque los tiempos en la inflación no son los mismos tiempos del trámite burocrático. Entonces bueno, eso fue un punto de cuenta que se aprobó hace casi dos meses, pero de que el punto de cuenta pase desde las arcas nacionales al contratista que arma la obra, hay una serie de procedimientos que requieren tiempo porque son parte del proceso legal administrativo del país que nos baja mucho el alcance de cuando nosotros hicimos el presupuesto y le pedimos los recursos al Presidente, ahorita es que vamos a comenzar a usar esos recursos, los precios han subido aproximadamente unas siete veces, entonces claro el alcance ahora es de un 15% de lo que yo tenía planteado inicialmente, pero eso no significa que no le vamos a echar pichón, nosotros vamos a enfrentar el problema con todo y la complejidad del tema económico.

Ese recurso ya está ahorita en aprobación de la Cámara Municipal y ya está en el banco, de hecho se está esperando que ésta apruebe para liquidar lo que llaman el fideicomiso, para entregar el 50%».

¿De cuánto es el presupuesto para atender este tema?

«El presupuesto para el tema de semáforo es aproximadamente 110 mil millones de bolívares (Bs.), que suena mucho y que es algo cierto, pero a eso se le suma el tema de cómo recibimos nosotros la ciudad más el tema inflacionario, honestamente el alcance no va a ser toda la meta de reparar todas las intersecciones de la ciudad, pero actualmente estamos pensando atender más o menos la mitad, por lo menos 150 intersecciones entre los 110 mil millones más otros recursos de los que dispongamos.

Hace mes y medio el presupuesto de crear una intersección nueva, o sea de semaforizar una intersección estaba más o menos en los 5 mil millones de bolívares.

Nosotros hemos decidido no semaforizar ninguna nueva intersección a pesar de que teníamos previsto en alguna zona y solamente atender los semáforos y sobre todo en los corredores más importantes. El tema de La Limpia, que por cierto allí se atendieron varios semáforos, en el tema de Bella Vista , 5 de Julio, Doctor Portillo, Delicias, Circunvalación 2 la vía Concepción que la hemos venido estando asfaltando, iluminando y podando, vamos a recoger los escombros de algunos terrenos privados, queremos embellecer esa ruta porque es una ruta principales hacia el oeste de la ciudad».

-¿Esa inversión de 110 mil millones es para atender solo la mitad de los semáforos?

Si, aproximadamente

-¿De cuántos semáforos estamos hablando?

Ahorita hemos atendido unos 80 semáforos en 25 intersecciones, honestamente han sido las intersecciones más «papayas» o sea son intersecciones que eran cables, solo algunas caretas, había algún material que ya estaba en el IMTCUMA, pero sabemos que hay intersecciones más complejas y también los vamos a restaurar, honestamente ahorita no tengo la cantidad exacta pero todos serán atendidos hasta recuperarlos por completos.

-¿En cuánto tiempo estima que todos los semáforos puedan ser recuperados en su totalidad?

El tema de los semáforos es muy rápido. Los recursos se van a liquidar la primera semana de junio al 100% eso es seguro, si no hay ninguna novedad con la Cámara Municipal, que no debería haberla. Nosotros ya estamos dando el anticipo la próxima semana y ya nosotros en un mes estamos atendiendo todo el tema, porque abrimos dos o tres frentes y esas son reparaciones de un día. Solamente cuando hay que semaforizar de nuevo como en el caso del semáforo de Amparo, se requiere de tiempo extra.