Bebe casi muere por ingerir cal por leche en Maracaibo

Maracaibo — Luego de que Jennifer Barrueta, una niña de dos meses fuera llevada de emergencia al Hospital Materno Infantil Cuatricentenario por ingerir leche con cal, sus padres siguen en la lucha por levantar a su bebita.

Según Jeffry Barrueta, padre de la menor, debido a la desesperación por llevarle el alimento a su niña recurrió a los bachaqueros del sector Las Pulgas del centro de Maracaibo, para comprar el alimento a su niña.

«Compré la lata de leche en el primer callejón después de Plaza Lago, en la tercera mesa después de la entrada, la señora wayúu me la vendió por 7.800 bolívares cuando su precio en las farmacias es de 980 Bs, no me quedó de otra ya que no se consigue en ninguna parte», acotó Barrueta.

Luego de que la pediatra del centro asistencial les indicara que la leche estaba adulterada, Jeffry junto a unos amigos se dirigieron a la mesa donde compro el producto, sin embargo la vendedora había «dejado la peluca»

«Ya no estaba, era un muchacho que vendía otros productos pero ella no aparecía por ninguna parte, espero poder encontrarle y reclamarle que casi mata a mi niña», acotó

Asimismo y a pesar que aun la niña se encuentra en tratamiento su madre dice que ha visto mejoría en la menor.

«Mañana (hoy) la vamos a llevar a hacerse todos los exámenes para ver cómo sigue, y nos dirán si la van a dejar hospitalizada o si va a seguir el tratamiento en la casa», manifestó Diana Rodríguez madre de la infante

Manos amigas

Al ser personas de muy bajos recursos, los padres de la niña comenzaron a pedir ayuda a familiares y amigos, quienes empezaron a hacer eco de la situación, la Fundación Un Milagro de Amor, le donó a la pequeña un lata de fórmula, medicinas y pañales.

Secretario de Salud

El día de ayer este rotativo se comunicó con el secretario de Salud del Zulia, Richar Hill para conocer su opinión con este caso.

Pese de contar con el diagnóstico médico, este desmintió la información.

«Nuestros médicos no serían capaces de dejar a una niña en esas condiciones, no tenemos registros por lo que la información es falsa», acotó Hill.