Azupane inaugura instalaciones con apoyo de la Gobernación y Pioneros del Norte

En un esfuerzo conjunto entre la Asociación Zuliana de Padres y Amigos de Niños Excepcionales (Azupane) y el Grupo Pioneros del Norte fue inaugurada una nueva edificación para albergar a 30 jóvenes adultos con Síndrome de Down y autismo

Foto: Cortesía

Maracaibo- La Gobernación del estado Zulia anunció que se une a esta exitosa iniciativa con el apoyo institucional para garantizar la alimentación, medicinas y eventos culturales en forma permanente a los adolescentes y adultos que hacen vida en esta organización.

El trabajo realizado en esta fusión del sector privado con Azupane abarcó la construcción de nuevas habitaciones, ampliación de las áreas de psicoterapia, musicoterapia, jardinería y el compostero (abono orgánico).

La directora de Azupane, Yanira Páez, manifestó que hasta hace poco solo tenían capacidad para atender a 9 personas con problemas cognitivos, sin mencionar la falta de recursos financieros para el mantenimiento de la infraestructura. »Estamos contentos porque con este trabajo podemos brindar a los jóvenes una atención cónsona con sus necesidades, cumpliendo uno de los principios de Azupane, como es el respeto a la dignidad humana».

La coordinadora, Deyanira Torres, comentó que las nuevas instalaciones de la residencia que presta un servicio socio-asistencial, cuentan con 8 habitaciones con baño, para alojar 4 personas en cada una, dotadas con aire acondicionado y completamente amobladas, cocina, comedor, unidos por un gran pasillo que funciona como área de esparcimiento.

Gobernación del Estado Zulia garantizará alimentación, medicinas y actividades culturales

El Secretario General de Gobierno, Giovanny Villalobos, señaló que esta es una muestra de cómo se puede salir adelante en medio de una crisis económica generada por la baja abrupta del dólar de 110 a 23 dólares, donde la empresa privada, en conjunto con el gobierno regional y la sociedad civil se unen para dar amor y atención, a quien lo necesita.

«Me voy a encargar que, por instrucciones del Gobernador, no le falte alimento a los muchachos y muchachas, a través de la secretaría de alimentación, con el director de esta dependencia, Benedicto Alvarado. Igualmente, algunos materiales médicos y medicinas que siempre se requieren para el perfil de los pacientes que están en Azupane, y algo para mi muy importante, algo de intercambio cultural, con la gente nuestra del sistema de orquesta, los títeres, las escuelas de danza, puedan tener mensualmente, como se me ha ordenado, para que siempre vengan actividades de carácter cultural, de asistencia que no solamente sea la frialdad de la comida y de la medicina, para que sea atención integral», indicó.

Pioneros del Norte fortalece su brazo social

La empresa constructora Pioneros del Norte, atendiendo los principios de Responsabilidad Social Empresarial, de activar valores como cooperación y solidaridad, decidió asumir la construcción de una nueva edificación para AZUPANE una vez emprende su proyecto Fortaleza Creole.

Fortaleza Creole, está ubicado justo al lado de AZUPANE y fue el instrumento para la ampliación y mejora de la sede de esta institución benéfica, cuyas instalaciones fueron renovadas, con la construcción de 1 mil 200 metros adicionales, una lavandería remodelada, cocina y comedor además de una moderna fachada y jardines.

Gracias a este hermoso proyecto, AZUPANE cuenta con estabilidad financiera, nuevas instalaciones y la ampliación de su capacidad operativa pasando de atender diez a treinta menores especiales.

Lucas García Moros, Presidente del Grupo Pioneros del Norte, anunció que esto es apenas el comienzo, porque fortalecerán su brazo social, «anunciamos este día tan especial para Azupane y para nosotros, que continúa nuestro cronograma de responsabilidad social pues ya hemos concretado una alianza con la Gobernación del Estado Zulia para reacondicionar el piso 5 del Hospital de Especialidades Pediátricas. Nuestra meta es seguir mejorando el entorno, compartiendo nuestro éxito, inspirar al resto a trabajar juntos para impulsar valores y acciones, construir una mejor sociedad, por eso nuestro lema es: Pioneros construye confianza, prosperidad y bienestar para todos», comentó.

Finalmente, Giovanny Villalobos hizo un llamado al resto de los empresarios para que emulen el apadrinamiento y respaldo a otras iniciativas en las que unidos, gobierno, empresa privada y sociedad civil puedan demostrar que solo se necesita voluntad y amor para transformar realidades y atender los requerimientos de los sectores más vulnerables y que requieren soluciones.