Aurora y sus cuatro nietos necesitan ayuda urgente

La situación parte el alma, la crisis económica ha impactado fuertemente a esta familia marabina, que hoy aclama ayuda a gritos para sobrevivir

Foto: Lorena Urbina

Maracaibo- Aurora María Boscán Raggio, de 66 años padece cáncer, es cardiópata y tiene a su cargo cuatro nietos menores de edad.

Aurora sufre de un linfoma, el cual debe ser drenado urgentemente y no puede debido a la gran responsabilidad de la custodia y el mantenimiento de sus nietos.

«Anoche mis nietos lloraban porque no teníamos que comer» alegó la señora, Aurora, viven en condiciones precarias, mi condición de salud y mis enfermedades, además de mi edad no me permiten trabajar». Narró la afectada entre lágrimas.

La familia vive de la caridad y de ayudas por parte de los vecinos, sin embargo, Aurora hace un llamado a su hija Marianela del Carmen Machado Boscán, y al padre de los niños Gilberto Antonio Padrón Camargo quienes abandonaron a sus cuatro niños en casa de su madre, (Aurora) sin hacerse responsable de ellos.

«Mi casa se está cayendo», se ha caído varias veces, y se ha lastimado la cara, además del peligro que corren los niños cada vez que esto ocurre.

La humilde vivienda, la cual se encuentra ubicada en la Av. 14 del Sector Belloso en la casa #89A – 31., carece de muchas cosas: techo, puertas, pero si hay que sobra es el amor que Aurora siente por sus nietos y las ganas de seguir viviendo.

Parte el corazón

Los menores Lucielys Sofía (5 años), Lucia María (12 años), Gilberto José (11 años) y Bryan Antonio (17 años) nietos de la señora, salen todos los días a pedir comida o ayuda para poder seguir sobreviviendo, «No quiero seguir pidiendo, no quiero vivir de la caridad, quiero que mis nietos puedan estudiar, ¿Qué futuro les espera?» comentó la sexagenaria quien pide ayuda a las entidades gubernamentales para poder localizar a su hija, pues el único familiar cercano que tiene y la ha abandonado a su suerte, al igual que a sus hijos.

Anteriormente ha entregado cartas de su caso tanto a la alcaldía, como a la gobernación y no ha conseguido respuestas.

Ayuda urgente

La señora no cuenta con ningún recurso económico para subsistir, ni tiene ningún tipo de ayuda de algún doliente, está totalmente sola, teme por su vida y el futuro de los niños.

«Willy Casanova, Omar Prieto, Fidel Madroñero, Dirwings Arrieta, ayúdenme, mis nietos necesitan estudiar y comer bien, yo necesito operarme, quiero una vivienda digna, se los suplico a gritos ayúdenme»