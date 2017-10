Arias Cárdenas inauguró el Gran oncológico del Zulia «Dr. Humberto Fernández Morán»

El recinto de salud recibió una inversión superior a los 22 millones de dólares y cuenta con más de 1 mil 200 metros cuadrados de infraestructura

Foto: Cortesía

San Francisco – El Gobernador Francisco Arias Cárdenas inauguró este jueves el Gran Oncológico del Zulia «Dr. Humberto Fernández Morán», obra de gran impacto social para la nación y el resto del continente debido a que se convierte en uno de los centros médicos más modernos que existen en latinoamérica para la lucha contra el cáncer.

El recinto de salud recibió una inversión superior a los 22 millones de dólares y cuenta con más de 1 mil 200 metros cuadrados de infraestructura, que facilitarán la realización de 6 mil sesiones de radioterapias, quimioterapias y braquiterapias por mes a pacientes con cáncer.

El Gobernador detalló que el espacio posee en su interior dos aceleradores lineales, un equipo de braquiterapia, dos salas de quimioterapia con 20 puestos y un tomógrafo de 64 cortes que permite diseñar los protocolos de radioterapia que se aplicarán a los pacientes. Equipos que tienen costos mil millonarios y ya están a disposición del pueblo.

Igualmente, Arias Cárdenas agradeció al Gobierno Nacional por el apoyo brindado para la concreción de este proyecto que consolida las políticas de salud que durante los 4 años y medio de gestión desarrolla el mandatario local quien ha rehabilitado y dotado gran parte de la red ambulatoria y hospitalaria en la entidad.

«Si no tuviéramos una articulación importante en todos los niveles de gobierno, no hubiese sido posible entregar esta obra (…) gracias Presidente, el Zulia de bien, el Zulia bueno que es mayoría, el Zulia indígena le da las gracias a su consecuencia y a su amor el estado,» señaló la Autoridad Zuliana.

Durante un contacto televisivo, el Presidente Nicolás Maduro resaltó el esfuerzo realizado por el Ejecutivo Nacional y Regional para la consolidación de este proyecto.

«Cuando el Gobernador me propuso este oncológico me pareció un sueño difícil de lograr pero motivante, y aquí estamos entregándolo. A nosotros no nos para nada ni nadie (…) Valió la pena entregarle los recursos a usted para hacer esta gran inversión en la salud», aseveró.

Ya el oncológico inició sus actividades atendiendo a pacientes que fueron censados en la Villa Deportiva del Zulia como parte del programa social que lleva a cabo el Ejecutivo Estadal, denominado «Venciendo el Cáncer», con el cual se ofrece tratamiento gratuito a todas las personas que acuden al registro sanitario.