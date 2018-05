¡Otra vez! Se han registrado más de 10 apagones en el día

A esta hora reportan apagones en 6 estados del país: Lara, Mérida, Portuguesa, Barinas, Táchira y Carabobo. Maracaibo y Mérida son los estados más afectados a nivel nacional

Foto: Agencias

Maracaibo – Hoy, desde tempranas horas, los ciudadanos nuevamente se ven afectados por los múltiples bajones que se han registrado durante el día en la entidad zuliana.

Líneas telefónicas, el internet, los puntos de venta, el sistema de bancos centrales están presentando fallas por estas fluctuaciones que no permiten que los ciudadanos puedan encender sus electrodomésticos por miedo al daño que ésta situación pueda causar.

Entre los diversos sectores de la región donde se han registrado varios bajones o falla eléctricas se encuentran el sector San Rafael, con 13 bajones; Vía el Mojan con 7; Bella vista, sin luz desde las 4:00 de la tarde; Urbanización La Trinidad, con 5 apagones; Sector El Manzanillo, con 5; Sector La Victoria presentan sin luz desde 3:45 de la tarde; Ciudad Ojeda, con 13 bajones; Sector Lagunita, sin electricidad desde la 1:00 pm; Varios sectores de Cabimas están sin luz desde hace dos horas; y por Altos de Jalisco, se han registrado 6 bajones desde la mañana y en estos momentos están sin luz desde las cuatro de la tarde y en el municipio Baralt también reportan cerca de 10 bajones suscitados en lo que va de día.

Habitantes de otros municipios también están reportando estas fallas eléctricas, el problema no solo afecta a los locales, a través de redes sociales los usuarios de otras entidades del país también han escrito improperios y quejas haciendo ver su molestia por la inestabilidad del sistema eléctrico.

Otros que manifiestan sus molestias y angustias son los trabajadores que han intentado realizar sus labores pero «Estos bajones no deja que trabajemos, no podemos seguir así, los autoridades competentes deben solucionar lo más pronto posible este calvario», enfatizó un trabajador en el casco central de Maracaibo, quien prefirió no identificarse.

Reportan apagón en gran parte de Mérida

En otro estado la situación es preocupante, según el periodista Leonardo León, a través de su cuenta Twitter, informó que gran parte en el estado Mérida desde las 11:00 de la mañana de hoy la electricidad «va y viene» y agregó que tanto las líneas telefónicas como el internet también presentan fallas.

En el comunicado aprovechó para denunciar que en varios sectores de la ciudad de Mérida tienen más de 36 horas sin agua.