Apagón dejó a oscuras por más de 12 horas al Zulia

Ayer, muchos sectores de Maracaibo continuaban sin energía eléctrica

Foto: Lorena Urbina

Maracaibo – La falla provino del estado Yaracuy y afectó la electricidad en 9 estados del país, según informó el ministro de Energía Eléctrica, Luis Motta Domínguez. Alrededor de las 5:00 de la tarde se presentó un apagón casi general que dejó sin servicio de energía eléctrica los estados del oeste venezolano.

Muchas personas en la capital zuliana quedaron en penumbras gracias al mega apagón que se vivió por más de 12 horas, afectando el descanso de muchos de los marabinos, además de las actividades económicas de los comerciantes, la alimentación (muchos no lograron comprar cena o no cocinaron por no lograr ver), subestaciones de gasolina, entre otros.

Luego del apagón, ayer, seguían registrándose fluctuaciones eléctricas

Mara y Cabimas aún sin Luz

Un día después del gran apagón los municipios Cabimas y Mara continúan sin servicio eléctrico, debido a una explosión en la subestación El Moján

El equipo periodístico de QUÉ PASA, se contactó con el Secretario de Asuntos Eléctricos, Juan Buscan para obtener declaraciones al respecto y este dijo que el único autorizado para difundir información de lo ocurrido era el Secretario de Gobierno del Zulia, Lisandro Cabello, pero este no respondió ninguna de las llamadas que se le hizo.