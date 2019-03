Alcalde Casanova inspeccionó labores de limpieza y mantenimiento de la subestación eléctrica Cuatricentenario

View this post on Instagram

Estamos en la subestación Cuatricentenario, que recibe la transmisión de energía del Sistema Eléctrico Nacional (SEN), del occidente del estado Zulia, haciendo un trabajo articulado que consiste en el lavado de la subestación y luego, el desmalezamiento, pica, poda y la limpieza con nuestros trabajadores de la @alcaldiademcbo. Estamos poniendo todos los esfuerzos por garantizar que, poco a poco, vayamos disminuyendo las fallas del sistema eléctrico. #23marzo #Maracaibo #Venezuela @nicolasmaduro @omarprietogob