Alcalde Casanova a comerciantes de Las Pulgas: “Aquel que desafíe a la autoridad se enfrentará con el Estado”

Tras realizar el primer encuentro de trabajo con los comerciantes informales que busca llegar a un acuerdo para el reacondicionamiento de Las Pulgas y el Casco Histórico de la ciudad, el alcalde bolivariano de Maracaibo, Willy Casanova les reafirmó que aquel que irrespete y desafíe a la autoridad se va enfrentar con el Estado, bajo decisiones firmes y claras.

Esta reunión efectuada en el Palacio Municipal, fue acordada entre el Gobernador del Zulia, Omar Prieto, el alcalde y los comerciantes. Allí se contó con la participación de 20 representantes de los comerciantes informales del casco central de la ciudad.

El alcalde Willy Casanova expuso que desde “Las Pulgas” se fraguaban planes para desestabilizar la economía de todo el estado Zulia, en el sitio operaban lugartenientes provenientes del conflicto armado de Colombia, que poco a poco se fueron asentando en el lugar y extendiendo al resto del centro las prácticas propias de paramilitares.

Por ello explicó que en el lugar se está haciendo un acto de soberanía al realizar un reordenamiento, saneamiento de la economía, del comercio y recuperación de estos espacios para todos. “De tal manera que estas acciones no se podían consultar, no tienen retroceso y no vamos a ceder… la intervención de todo el centro va a continuar”, asentó Casanova.

“No se puede permitir que luego de liberar las vía principales de todos estos tarantines vuelvan a instalarse, eso no lo voy a permitir” enfatizó.

En este sentido, Casanova recalcó que en esta intervención al centro de la ciudad han sido respetuosos de la mercancía y garantes de los derechos de cada ciudadano, por lo que se planteó por parte del burgomaestre y representantes del comercio informal la reubicación momentánea para que estos pudieran seguir ejerciendo su actividad económica.