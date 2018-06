Agudiza la situación: En Maracaibo pacientes con VIH/SIDA temen por su salud

La situación que viven cada día los pacientes con VIH/SIDA, agudiza lentamente. El medicamento suministrado por el gobierno nacional no ha llegado



Foto: Cortesía

Maracaibo- Alarma en la sociedad. Pacientes que presentan la incurable enfermedad del VIH/SIDA, temen por su salud, pues desde hace tiempo, los medicamentos que son subsidiados por el gobierno nacional para tratar este padecimiento tienes más de tres meses sin llegar a la ciudad «del sol amado».

En Maracaibo, el único centro hospitalario encargado de entregar este tratamiento es la Sanidad, ubicado en el sector El Tránsito.

Lea también: 120 alumnos de liceo en Maracaibo recibieron diploma de la NASA

«Cada lunes voy al centro de salud para ver si han llegado las medicinas pero nada, los enfermeros de guardia me dicen que no tienen fecha para que lleguen los insumos. Esto me preocupa, sin el medicamento no es mucho tiempo de vida que los doctores me dan», así comentó un ciudadano, quien prefirió resguardar su identidad.

Cada vez son más las personas que sufren y padecen esta cruel enfermedad. Su tratamiento es altamente costoso, y adquirir los medicamentos por medios propios es prácticamente «imposible» para muchos de los afectados, pues la situación económica no les permite costearse el mismo, por lo que la mayoría recurre al único centro hospitalario que suministra el valioso fármaco en la entidad Zuliana.

«Soy portador. Tengo 10 años con esto. La doctora me dice que puedo durar un año sin tomarme las medicinas pero igual, temo por mi vida», precisó un quincuagenario, quien prefirió quedarse bajo el anonimato.