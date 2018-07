Quieren Bs. 2 millones más, pensionados trancaron un tramo de la avenida Libertador

Los adultos mayores decidieron protestar a las afueras de la entidad bancaria impidiendo el paso vehicular por la avenida Libertador a la altura del BFC

Fotos: Alexander Rodríguez

Maracaibo – Desde tempranas horas de la mañana se apreciaban largas filas de personas de la tercera edad, quienes esperaban a las afueras del Banco Fondo Común (BFC), ubicado en el centro comercial La Redoma, en el casco central, para que se les cancelara parte del dinero restante de la pensión.

Sin embargo, un funcionario de la entidad bancaria le notificó a los usuarios que debido a las órdenes emitidas por la Superintendencia Nacional de Bancos (Sudeban) solo se les iba a cancelar 2 millones de bolívares en efectivo mientras que el resto del dinero será cancelado a través de operaciones electrónicas.

Esta información generó cierto malestar entre los adultos mayores, quienes decidieron protestar a las afueras de la entidad bancaria cerrando la vía e impidiendo el paso vehicular por la avenida Libertador a la altura del BFC.

Para algunos «abuelitos», el banco no quiere cumplir con sus obligaciones y solo estaría dispuesto a cancelar 100 mil bolívares en efectivo cosa que «no alcanza para nada», según expresaron algunas de las personas presentes en el lugar, por lo que piden que se tomen cartas en el asunto y se les cancele el dinero restante en efectivo.

Ángel Hurtado: «No es posible que no nos quieran cancelar el dinero completo, ellos dicen que no hay suficiente efectivo por lo que solo nos quieren pagar 100 mil bolívares y eso no es suficiente».

Ana Alvarado: «Estamos desde temprano esperando que abra el banco para que nos den la plata que nos queda, pero ahora salieron diciendo que no van a cancelar nada porque no hay efectivo esto no puede seguir así, hay que hacer algo».

Julia Peña: «No puede ser que cada vez que uno viene siempre saquen una excusa para no pagar, esto es inaceptable».

Por último, las personas de la tercera edad comentaron que se mantendrán esperando a las afueras del lugar con el propósito de recibir alguna respuesta por parte de los encargados de la entidad financiera.