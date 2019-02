Adrián Barrios: El Metro de Maracaibo hoy pasa por un momento delicado debido a las nefastas administraciones anteriores

Un grupo de trabajadores del Metro de Maracaibo se acercaron hasta las instalaciones de nuestro diario, para reclamar su derecho a réplica tras las comprometedoras denuncias hechas por Augusto Villalobos, que señalaban una corrupción “grande” dentro de la empresa y un posible “golpe de estado” en ejecución contra el actual gobernador Omar Prieto, dicho golpe vendría direccionado por el ex mandatario zuliano, Francisco Arias Cárdenas.

Maracaibo- Adrián Barrios, Secretario General del Sindicato Bolivariano de Trabajadores del Metro de Maracaibo, ofreció un conjunto de aclaratorias en referencia a los mencionados señalamientos que inculpan al sindicato de destruir las instalaciones de la institución anteriormente referida.

Motivo de la visita

“Nos encontramos aquí un grupo de trabajadores en representación de muchos otros que no pudieron asistir a este medio de comunicación. El sindicato tiene 1.680 afiliados actualmente, y la empresa tiene 1730 trabajadores en su nómina, es decir, que el sindicato representa la mayoría casi absoluta de la empresa”, comenzó.

“Como voceros de los trabajadores, nos sentimos con mucha preocupación por la situación de las declaraciones que ayer el compañero Augusto Villalobos realizó en te Diario. Este señor se identifica como supuesto sindicato pero en realidad el sindicato que hace vida en el metro de Maracaibo somos nosotros, que fuimos constituidos legalmente de esa manera, así lo establece la Ley Orgánica del Trabajo, no como el supuesto sindicato del compañero Villalobos que lo que hace es usurpar el cargo”, denunció Barrios.

Señalo Barrios, “el compañero Augusto no es una persona de agrado dentro de la empresa, y necesitamos los trabajadores identificarnos como lo que somos realmente y no como nos pinta el señor Villalobos, esta es la verdadera historia, la que nosotros contamos”, refirió. “La empresa del Metro de Maracaibo, fue una institución exitosa que hoy pasa por un momento delicado debido a las nefastas administraciones anteriores.”

“En la gestión de Silvestre Villalobos el gobernador Omar Prieto, tuvo que traer otro grupo de su confianza que fue la gente de TransZulia para que administrara los buses y para que pudiera realizar la recuperación de los buses de MetroBus, porque el ex presidente Augusto Villalobos nunca pudo con esa flota. Actualmente tenemos solo un tren en funcionamiento, ya el nuevo presidente está sacando las diligencias respectivas para poner a funcionar dos más, porque verdaderamente está siendo insuficiente para la colectividad marabina”, argumentó. El secretario del SICTRAMETROMARA habló sobre las declaraciones asociadas a diversas denuncias por parte de la persona que él considera un “usurpador del sindicato”, el señor Augusto Villalobos. “Notamos con mucha preocupación que se dieron a la tarea ahora de reclamar cosas, y no de reclamar lo que fue el año de presidencia de Silvestre Villalobos y sus gerentes que le hicieron mucho daño al Metro de Maracaibo”. Había una anarquía dentro de la empresa para esos tiempos”.

“Tuvimos una lucha incansable para sacar a Silvestre Villalobos por su nefasta gestión”, objetó.

Designación del nuevo presidente

“Queremos recordar a todo el pueblo, que no somos nosotros quienes eligieron al nuevo presidente del Metro de Maracaibo, fueron decisiones emitidas desde Caracas, emanadas por el Ministro de Transporte Hipólito Abreu junto con la Vicepresidenta de la República y suponemos nosotros que cuenta con la aprobación del gobernador Omar Prieto, el cual apoyamos y siempre apoyaremos los trabajadores del Metro de Maracaibo”, manifestó.

Polémica con Arias Cárdenas y hurtos dentro del sindicato

Preguntado si el nuevo presidente del Metro fue designado por Arias Cárdenas para darle un golpe de estado al actual gobernador Omar Prieto, Barrios expresó, “eso es ilógico, como Metro de Maracaibo no tenemos la facultad como para tumbar al gobernador que nosotros apoyamos a morir, el señor Omar Prieto Fernández, además el señor Prieto viene haciendo una excelente gestión en lo que va de su mandato”.

A su vez, se refirió a la situación del ex gobernador de la entidad zuliana, “el saliente gobernador Francisco Arias Cárdenas desde el momento que nosotros le hicimos la Acción Sindical por 22 días, más nunca hemos tenido una respuesta de su parte. Arias tiene cargos gerenciales en CORPOZULIA y no creemos que tenga injerencia dentro de la presidencia del Metro de Maracaibo”.

Aludido por la responsabilidad que se le achaca sobre un miembro del Sindicato que se robó una unidad del metro, aclamó, “es totalmente falso que un compañero de acá del sindicato sea culpable de robarse una unidad del metro, son declaraciones totalmente falsas del señor Augusto Villalobos. La historia real es que un representante del sindicato con autorización del señor Silvestre Villalobos cargaba un bus asignado por el entonces presidente del Metro de Maracaibo pero en una situación equis hubo un problema, y ellos decidieron mandar preso al compañero y se le sentenció bajo procedimiento”.

“Es falso que nuestro compañero haya declarado ser el culpable. Nosotros sabemos que lo que él hizo estaba bajo consentimiento del señor Silvestre Villalobos, y no es necesario darte un documento firmado para autorizarte, porque si yo cargo un vehículo de la empresa en la calle es porque el presidente de la empresa así lo autorizó, es algo hasta lógico”, puntualizò. “De todas formas el compañero ni está en funciones sindicales ni está en funciones dentro de la empresa”.

Ambiente en el Metro de Maracaibo

Prosiguió Adrián Barrios, “tenemos un ambiente de paz dentro del Metro, verdaderamente los trabajadores están complacidos con la nueva gestión, incluso los compañeros que laboraron antiguamente en el metro y que se fueron debido al maltrato que recibieron, hoy nos llaman pidiendo que le demos empleo ya que ven que la nueva administración los hace sentir bien”.

“tenemos esperanzas con este compañero que acaban de enviar, que como todos saben viene de Caracas, no pueden decir que ahora es corroncho de nosotros porque ni lo conocemos ni maracucho es”.

Reacción del sindicato ante la llegada de un nuevo presidente

“Todo presidente que llegue al metro de Maracaibo encontrara a un sindicato que quiere trabajar por los trabajadores, siempre y cuando este presidente venga con buenas intenciones”.

“Pero si va a realizar una gestión como la saliente o como las anteriores de la saliente, se va a encontrar con una muralla”.

“Queremos que sean los trabajadores los principales pilares de la empresa”.

“En la nueva presidencia no hay exclusión, el compañero Moisés Vargas no ha despedido ni siquiera a los antiguos gerentes, los que han salido lo han hecho por cuenta propia, no se ha votado a nadie, en Venezuela no existe una empresa con más empleados discapacitados que el Metro de Maracaibo”.

Fotos: Wilfredo Cure