Familiares de Jhimi Morales exigen las pruebas médicas por la presunta violación de su hija de 7 años

Maracaibo – A la sede de Diario Qué Pasa acudieron la tarde de este viernes el abogado defensor y familiares del joven de 24 años de edad. Jhimi Morales. Quien fuera detenido el pasado 4 de julio por una comisión del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas de la Sub Delegación de San Francisco, ( CICPC), por abusar presuntamente de su hija de apenas 7 años de edad en el Sector El Bajo, del municipio Sureño.

“Queremos fijar posición en defensa del joven Jhimi Morales Bermúdez, quien está señalado como el presunto violador de su hija de 7 años de edad, hasta ahora sin prueba alguna, ha recibido torturas por parte de funcionarios de este organismo judicial, le han violado el derecho a la defensa, y tiene un expediente “viciado”· entre otras cosas”, así lo dio a conocer el abogado defensor Williams Urdaneta y su hermana Dubraska Bermúdez.

“Hasta ahora no ha habido ninguna prueba que comprometa o que señale a mi cliente de las aseveraciones como un vulgar violador”, no existe resultado de los exámenes de medicatura forense para corroborar si hubo o no algún tipo de penetración por parte de Yimmi en contra de su hija.

Queremos dejar claro que la niña sufría de parasitosis , enfermedad que padecía producto de la insalubridad donde residía antes de lo hechos ocurridos el pasado mes de julio. Acoto el jurista

Nosotros estamos solicitando a la fiscalia número 35 del Ministerio Público, (MP), que es la encargada del caso, nos muestre el examen emitido por parte de la medicatura forense, y que es un procedimiento establecido ante la ley, si se practicó o no el examen forense.

Según el abogado Williams Urdaneta, pusieron a declarar a la niña bajo unas condiciones de manipulación, explicó que la violación como tal debe cumplir una serie características y pesquisas bien sustentadas para que el Juez evalúe con exactitud si la violación fue consumada como lo denuncian las partes involucradas, en este caso la victima

