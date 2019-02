Por cuarta ocasión fue suspendida audiencia preliminar del caso ABA Mercado de Capitales C.A

Maracaibo- Indignados, burlados y no tomados en serio es el sentimiento de los afectados del caso Aba Mercados de Capitales, Casa de Bolsa C.A., que una vez más siguen a la espera que se concrete la audiencia preliminar, en la que fueron citado parte de los implicados, donde 3 de los 19 acusados de estafa ya se encuentran señalados por la fiscalía del Ministerio Publico (MP).

Este viernes, se pudo conocer que nuevamente quedo diferida por cuarta vez consecutiva la audiencia por la presunta venta fraudulenta de títulos de valores a empleados de la denominada empresa.

Los ciudadanos, Juan Carlos Abudei, Isabel Farias y Ernesto González Rubio son los citados por la institución judicial para aclarar lo sucedido con referencia a dicha estafa. Tanto Abudei como González asistieron pero en la sesión anterior se negaron a darles declaraciones a Qué Pasa.

El caso es llevado por el juez, Víctor Hernández, y en esta oportunidad prevaleció las ausencias de la fiscal que se le asignó la investigación y el ejercicio de acción penal pública, así como la de Isabel Farias implicada de la estafa.

Cabe destacar que Abrahán Jesús Bolaño (afectado), señalo que “se ha planteado que cambien al fiscal asignado de Caraca por uno del Zulia, debido a que la fiscal alega que no se presenta por falta de transporte”.

Dixon Barboza (afectado) destacó, “tenemos mas de 8 años con este caso, y la implicada Isabel Farias no se presento, y ya es la cuarta vez no entendemos porque no dictan una orden de aprehensión”.

Asimismo informaron que la próxima audiencia quedó pautada para el día 29 de marzo a las 10 AM. Esta sería la quinta fecha por el caso Aba Mercados de Capitales. Las anteriores convocatorias fueron el 15 de noviembre del 2018, 14 de diciembre de 2018, 25 de enero de 2019 y la actual cita que no fue cumplida el día de hoy 22 de febrero del presente año.

Se estima que mas de 380 personas fueron las afectadas por el fraude de unos 80 millones de dólares. A pesar de la gran cantidad de perjudicados, a la audiencia realizada hoy en el Ministerio Público en la capital Zuliana, solo asistieron alrededor de 21 personas.

Las victimas manifestaron que esperan mayor disposición del juez para resolver este caso, que por razones muy triviales sigue estancado sin ninguna solución.