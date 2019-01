Omar Prieto inauguró Misión Venezuela Bella en el Zulia y ofreció declaraciones sobre el problema del agua y la luz

El Gobernador del Estado Zulia, Omar Prieto, estrenó este Miércoles la Misión “Venezuela Bella” en el Zulia, en un acto realizado en el Casco Central de Maracaibo, específicamente en las adyacencias del Centro Comercial La Redoma. Prieto habló de los problemas asfixiantes que azotan al pueblo zuliano, como el agua y la luz.

Maracaibo- Durante una transmisión en vivo y en contacto directo con el presidente, Nicolás Maduro desde Caracas, el mandatario zuliano lideró las declaraciones que se emanaron desde el centro de la ciudad. “Estamos en pleno centro de Maracaibo, dando inicio a esta gran proyecto de nuestro presidente Maduro, la Misión Bella Venezuela. Estamos en compañía del equipo de la ciudad de Maracaibo, camarada Tony Boza, camarada Alcalde de San Francisco, Dirwings Arrieta, camarada Alcalde de Cabimas, Pedro Duarte, que fueron los tres municipios seleccionados por este gran proyecto para embellecer esta gran ciudad. Esta misión tiene como finalidad devolverle al pueblo los espacios recuperados y embellecidos.

Tenemos 27 proyectos aprobados para Maracaibo, 25 para San Francisco, y otros tantos para la ciudad hermosa de Cabimas queremos avanzar con todos los municipios que el estado Zulia posee. Queremos recuperar los bulevares, las plazas, los sitios comunes y principales con una alianza importante con el sector privado y con el Gobierno Nacional, todo esto en conjunto con la Misión Cultura, Misión Transporte, Barrio Adentro, la Misión Tricolor, la Misión vivienda Venezuela, todo para el rescate de los espacios de nuestro estado Zulia y para el disfrute del pueblo zuliano. Le damos gracias al presidente Maduro por el apoyo que le está dando al Zulia, cuente con este pueblo que está en paz, y que seguirá en paz, apegados a la revolución bolivariana”, afirmó Prieto en su alocución ante el Presidente de la República.

Prieto, estuvo acompañado también por concejales del Estado Zulia, además de diferentes líderes de misiones, como también generales de la FANB, y jefes de la CICPC, y la PNB.

Situación del agua en la región

El mandatario regional se refirió a la crisis que vive la entidad zuliana en cuanto al suministro de agua. “Ayer estuvimos con la ministra Evelyn Vásquez Figuera, ya empezamos a bombear teníamos algunas bombas dañadas que ya se están reparando. Hoy se instaló la tercera, mañana se estará incorporando la cuarta bomba, y para finales de esta semana ya estaremos instalando la quinta. Importante resaltar que hemos estado reparando las bombas y también recuperando todo el sistema de tecnología que tenia esa importante estación de Tulé, que estaba casi totalmente desmantelada”, aseguró el gobernador.

“Con CORPOELEC estuvimos ayer habilitando unos transformadores que le dan la potencia a este tipo de bombas, y también ayer hicimos un estudio de la posibilidad de comenzar la segunda etapa de Tule 2. Están las máquinas ya, esta la posibilidad que en el momento en el que estemos haciendo una reparación un mantenimiento de las 6 bombas que tienen mas de 40 años, podamos entonces habilitar Tule 2 para no tener las dificultades que hoy presentamos en algunos sectores. En las ultimas semanas hemos estado habilitando camiones cisternas con algunos alcaldes, para que las comunidades que han sido más golpeadas puedan tener el abastecimiento del agua.

Le pedimos todas las disculpas a aquellos sectores que no le hemos llegado con los camiones, pero estamos haciendo un esfuerzo infinito con Hidrolago para poder llevar agua a cada una de las comunidades. Ya debe estar llegando agua a la zona noroeste de la ciudad, me informaron que en Haticos por abajo está llegando ya el agua, en Sierra Maestra, San Francisco, y estamos en un plan en Planta C, que se le esta haciendo una inversión importante, para poder que mientras se repare en Tule, Planta C surta agua a Maracaibo y San Francisco, Jesús Enrique Losada, y Mara. Estamos creando la Secretaria del Poder Popular para el Agua. En San Francisco tenemos un plan de instalar una cuarta bomba en un plan de un solo gobierno, para que los zulianos y zulianas tengan muchos años de tranquilidad”, recalcò el mandamás zuliano.

A su vez, señaló como responsables de la crisis del agua a los antiguos gobernantes de la región, “Este problema del agua es culpa de la indolencia de los antiguos gobernantes, que nunca atendieron las necesidades del pueblo, por eso estamos junto al gobierno nacional en el rescate de cada una de las instalaciones”, dijo el gobernante zuliano.

Problema de la luz

En cuanto a la polémica sobre los constantes cortes de luz en Maracaibo, aclaró, “Tuvimos dos eventos importantes, uno es la lluvia, y el otro es el tema de los vientos, que ha causado una fuerte contaminación al sistema, aquí estamos haciendo mantenimiento con el apoyo de CORPOELEC y con el apoyo de los Bomberos de Maracaibo, para poder hacer el lavado de las instalaciones y en las subestaciones. Trabajamos en Maracaibo y San Francisco. En las próximas horas estaremos nuevamente acoplando el cable del Puente Sobre el Lago; queremos informar que tuvo fuga de un aceite especial que refresca su flujo, un aceite de ballena, esos cables son japoneses, se nos dificulto un poco conseguir el aceite, ya lo tenemos, en las próximas horas le estaremos poniendo el aceite al cable que da 230 KV al sistema, para así poder subir las tensiones que son las que causan las fluctuaciones de voltaje. Zulianos y zulianas, tengan la claridad y la absoluta confianza que el gobierno del presidente Maduro, mi persona, y el Alcalde de Maracaibo, tendremos la solución a pesar del bloqueo, de la guerra económica y de los ataques”, objetó el regidor de la entidad.

Unicentro Las Pulgas

Prieto también informó que la mayoría de los comerciantes que hoy se encuentran ubicados en el Unicentro Las Pulgas son formales. Subrayó que se le han dado papeles y negocios a “quienes cumplieron el acuerdo”, para que reine la “economía legal en el centro”. Despejó así las dudas sobre la incertidumbre de que presuntamente algunos buhoneros se habían apropiado nuevamente de los lugares del casco histórico de Maracaibo, para regresar a sus accionares de mafias y venta de efectivo.

Falso reclutamiento

A su vez, tildó de “semejante ridiculez” las informaciones que señalan un reclutamiento a nivel nacional a menores de edad por parte de la FANB.

Fotos: Víctor Espina