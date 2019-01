El Gobierno regional inició inscripciones de beneficiarios de la Fundación Luis Hómez en la URBE y URU

Maracaibo- Como parte de la gestión del Gobernador del Estado Zulia, Omar Prieto para garantizar una educación universitaria a quienes no cuentan con los recursos para su incorporación al sistema educativo en la Región, la Fundación de Estado para la Inclusión Educativa Dr. Luis Hómez dio inicio desde este miércoles 9 hasta el próximo viernes 11 de enero al proceso de inscripciones del primer periodo del año en curso desde las Universidades Rafael Belloso Chacín (URBE) y Rafael Urdaneta (URU).

El presidente de FundaLuisHomez, Carlos Zabala, aseguró que “El Gobernador Omar Prieto continúa cumpliendo su palabra, hoy masivamente los beneficiarios del programa de becas de la Fundación Luis Hómez asisten en total calma y tranquilidad al proceso de inscripciones dentro de la URBE garantizando una vez más la inclusión educativa para todos los jóvenes que quieran seguir preparándose y formándose dentro de todas las casas de estudio en la entidad”.

De igual manera, informó que desde la Universidad Rafael Urdaneta (URU) actualmente se inscriben los alumnos regulares y desde el próximo viernes 11 se estarán inscribiendo los nuevos ingresos, “El Gobierno del Presidente Nicolás Maduro que desde hoy iniciará luego de la juramentación junto al pueblo que lo eligió para el periodo 2019 – 2025 trabaja de manera incansable y articulada con nuestro Gobernador Omar Prieto para brindar oportunidades de estudio dirigidas a los jóvenes que no cuentan con los recursos y así poder formarse académicamente desde las universidades públicas y privadas de la entidad, mientras algunos llaman al desconocimiento y al desacato una vez más el pueblo se da cuenta de quienes trabajan por el bienestar y la seguridad de cada uno de los ciudadanos, lo veíamos ayer cuando el Gobernador junto a los cuerpos de seguridad del Estado intervinieron de forma oportuna en el Casco Central para frenar que se impusiera nuevamente la economía ilegal del bachaqueo, nosotros estamos decididos a seguir trabajando por el pueblo en aras de buscar la tranquilidad para todos”.

En este sentido Jeraldine Estrada, estudiante del tercer trimestre de Derecho manifestó que el proceso de inscripción se desarrolla de forma rápida y en completa tranquilidad “Ha sido todo un acierto la inclusión del proceso de actualización de datos ya que así pueden actualizar números de teléfonos para que se puedan comunicar con nosotros y así por ejemplo muchas veces ahorrar pasajes y eso nos termina beneficiando aún más, sin duda alguna la Fundación ha cambiado para mejor y todo eso se lo debemos al Presidente Nicolás Maduro y al Gobernador Omar Prieto”

Así mismo, Paul Espina, estudiante del quinto Trimestre de Ingeniería Informática agradeció la atención recibida desde la Fundación “Estoy muy agradecido con el Gobernador Omar Prieto ya que soy testigo de que el sistema de atención a los becarios da respuesta positivas a los jóvenes, mi caso fue una reasignación, por motivos de salud me quedó una materia por lo cual según la normativa perdía el beneficio pero me acerqué a la sede principal presentando mi caso y haciendo la solicitud formalmente de reasignación, ellos revisaron mi caso y verificaron mis notas y se dieron cuenta que por nunca haberme quedado materias me brindaron una nueva oportunidad y por ello estoy muy agradecido”.

Es de esta forma como el Gobierno Bolivariano en la Región continúa fortaleciendo las políticas de apoyo integral al estudiante universitario en aras de seguir promoviendo la inclusión educativa para todos.

