Varela: La Fiscal General está de preaviso, sus actuaciones violan los DD HH

La ministra para Asuntos Penitenciarios, Iris Varela, repudió este martes los focos de violencia que se han suscitado en el país y aseveró que quienes los generan «perdieron los derechos políticos»

Foto: VTV

Caracas-La también precandidata a la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) dijo que «la oposición ha perdido sus derechos políticos, no tienen derecho a exigir nada por actuar como lo están haciendo. La Constituyente se justifica ante la actuación de la oposición».

En entrevista para el canal de Estado Venezolana de Televisión (VTV), aseguró que la convocatoria constituyentista realizada por el presidente Nicolás Maduro, «es la única opción de paz».

En este sentido, responsabilizó a la Fiscal General, Luisa Ortega Díaz, de los hechos impunes de los últimos tres meses.

«Esa señora está en preaviso, sus actuaciones violan los derechos humanos. Ella representa al Estado, actúe, usted dirige la investigación», sentenció, al considerar que con la Constituyente será removida del cargo.

Agregó que Ortega Díaz está distorsionando las investigaciones «ella no ha querido ver las acciones violentas de los opositores».

En ese sentido, Varela reiteró que la Fiscal «no tiene derecho de proteger a los responsables de los delitos, no tiene derecho a incumplir con la ley».

Por último, la ministra afirmó que los delitos hechos en los últimos tres meses no van a quedar impune, «la constituyente dará las respuesta que el pueblo está buscando».

«Lo que ha hecho está gente no tiene nombre, perdieron sus derechos políticos. No se van a salir con la suya, solo quieren una intervención de los gringos, pero no lo vamos a permitir», sentenció.