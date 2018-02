Lo que debes saber para la adquisición de la criptomoneda

Cada petro es divisible en hasta 100 millones de unidades, por lo que los ciudadanos podrán adquirir incluso una cienmillonésima

Foto: Referencial

Caracas- El Jefe de Estado, Nicolás Maduro, a través de una rueda de prensa el pasado 3 de diciembre de 2017, informó la creación de una criptomoneda que estaría respaldada en los recursos naturales del país: el petróleo, el oro, el gas y los diamantes.

Es necesario recalcar que, según el documento que detalla las especificaciones técnicas y operativas de esta criptomoneda, cada petro es divisible en hasta 100 millones de unidades, por lo que los ciudadanos podrán adquirir incluso una cienmillonésima (0,00000001) parte, que recibirá el nombre de «mene», reseñó el diario Últimas Noticias.

La adquisición se realizará de la siguiente forma:

1- Ingresa en la página de registro que encontrarás en la web del petro www.elpetro.gob.ve. Una vez culminado el registro, la misma enviará un mensaje a tu correo electrónico con el link para acceder a tu wallet petro.

2- Ingrese al correo electrónico y accede al link que te redirigirá al sitio de descarga de tu wallet.

3- Descarga el archivo comprimido (Petro Wallet) desde la dirección web www.elpetro.gob.ve.

4- Descomprime el archivo y ejecútelo.

5- Abre la wallet, haz click en Sign UP, luego en Simple Wallet, presiona Ready y por último haz click en Next.

6- Colócale nombre a tu wallet y asigna una contraseña.

7- Haz click Understood.

8- Oprima en Download Wallet y guarde tu wallet en un lugar seguro (disco duro externo o dispositivo de almacenamiento que vayas a mantener bajo tu protección).

9- Haz click en Show Private Key.

10- Copie la Clave Semilla (Private Key) y guárdelo en un lugar seguro.

11- Oprima en / Have my Private Key and Password.

12- Haz click en / Agree.

13- Seleccione el wallet en el desplegable de Select Wallet, introduce tu contraseña y oprime Sign In.

14- Haz click arriba a la derecha sobre Account.

15- Donde dice Address aparece la dirección del Wallet, este es el dato que debes enviar para recibir los petros (PTR).