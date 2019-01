Maduro calificó como un “show” supuesta designación de Juan Guaidó

Caracas- El gobernante venezolano, Nicolás Maduro, calificó de “show” la eventual posibilidad de que el presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, asumiera una presidencia interina por considerar que el mandatario “usurpa” el poder desde el 10 de enero. A su juicio, lo que se quiere hacer es “jugar a la desestabilización”.

Parecen un grupo de muchachitos que han tomado el control de la oposición y jugar a la desestabilización otra vez. Son los mismos que dirigieron las guarimbas (…) No nos apeguemos a los shows (…) cuántas veces dicen que yo soy un usurpador. Basta”.

Indicó que esos “muchachitos” se las pasan “entre comillas” jugando a la política para pretender destituirlo. “Allá ellos con su show y con su burla para sus seguidores. Acá nosotros con nuestro trabajo”.

Agregó que las “vacunas” contra eso es seguir trabajando y el pueblo movilizado.

Destacó que el 10 de enero se evidenciaron movilizaciones en todo el país para manifestar su respaldo a la gestión que inició en su segundo mandato, aunque agregó que existen “mentes locas, improvisadas e inmaduras a la cabeza de la oposición viendo a ver qué inventan. Ellos están llenos de contradicciones”.

También se refirió a la protesta que se registró en la embajada de Venezuela en Perú en días pasados, en donde exigió una respuesta “contundente” por parte de las autoridades de ese país y “lamentó” que el presidente de esa nación, Martín Vizcarra, “no puede garantizar la seguridad de las embajadas en el Perú”.

En ese sentido, indicó que trabajan en un recurso para introducirlo en las Naciones Unidas para tratar el tema y se garantice la protección a las mismas.

“¿Dónde está el presidente? ¿O fue una venganza? Permitieron el asalto de ese grupo. Exigimos que los responsables sean capturados y enjuiciados públicamente, además de unas disculpas públicas por lo ocurrido”.

Respecto al “plazo” otorgado a los países del Grupo de Lima para rectificar su posición del 4 de enero, dijo que los detalles de ese tema los ofrecerá el canciller Jorge Arreaza. Sin embargo, aseveró que tienen en su poder “varias notas oficiales”.

Ratificó que el 14 de enero acudirá a la Asamblea Constituyente impuesta a presentar su memoria y cuenta “como manda la Constitución”, hacer del plan de la Patria una Ley para que entre en vigencia y hacer anuncios en materia económica.

Posteriormente, en un reunión con movimientos sociales en la Casa Amarilla, Maduro resaltó nuevamente el caso de la usurpación del cargo. Dijo que, aunque no entregará la Presidencia porque no es un traidor, puso de ejemplo que en dado caso que eso ocurriera, la oposición no tiene a quién poner en el cargo y que carece de proyectos para ejecutar.

Lea también: Nota de la AN asegura que Juan Guaidó “asumió las competencias” del Presidente Maduro

“¿A quién van a poner? Pongamos el ejemplo. Este (Juan) Guaidó. La gente se preguntará ¿quién es ese? ¿Guaidó o Guaire? Ah, lo ponen. Muy bien. ¿Con el apoyo de quién? ¿Con qué programa? ¿Qué va a hacer con el pueblo? (…) La derecha venezolana es inviable. No está capacitada, ni preparada para asumir el poder político. Si quiere llegar al poder político venezolano, que se inscriba en las elecciones (…) lo demás es un show”.

A su juicio, carecen de un cuerpo de dirección “como lo tuvo la MUD” en 2015 y resaltó que lo que buscan es una solución “cortoplacista” y se encuentran en una etapa de “aventura de improvisación”, una especie de “onda hollywoodense” para estar en la palestra pública.

Dijo que lo que sí tienen es un “poco de gobiernos locos” que lo que hacen es azuzarlos, “moverlos como títeres” y metiéndose en los asuntos internos de Venezuela.

Destacó que el 10 de enero quisieron hacerle un “golpe de Estado” poniendo el dólar paralelo a precios altos, lo que influye en el valor de los productos. En ese sentido, adelantó que se le depositó un bono de BsS 12.000 a los beneficiados con el carnet de la Patria y ratificó que el 14 de enero, en su visita a la ANC, adecuará y dinamizará acciones y medidas en torno al plan de recuperación económica.

Foto: Agencia