Hoy se conmemora el Día Internacional del Cáncer Infantil

Los niños con cáncer de todas partes del mundo merecen el apoyo para poder superar esta situación

Foto: Agencias

El 15 de febrero se celebra el Día Internacional contra el Cáncer Infantil, que tiene el objetivo de sensibilizar y concentizar sobre los desafíos que representa esta enfermedad en niños y adolescentes.

Esta declaración se llevó a cabo en Luxemburgo en el año 2001. Fue creado por la Organización Internacional de Cáncer Infantil, CCI (antes conocida como ICCCPO, Confederación Internacional de Organizaciones de Padres de Niños con Cáncer).

El Día Internacional del Cáncer Infantil se basa en la creencia de la CCI de que todo niño con cáncer merece la mejor atención médica y psicológica, independientemente de su país de origen, raza, estatus económico o clase social.

Según estadísticas mundiales, alrededor de 250.000 niños en el mundo enferma de cáncer cada año, y el 80% de ellos no son diagnosticados o no tienen acceso al tratamiento adecuado, produciéndose muertes innecesarias, en especial en los países en desarrollo donde los niños no tienen acceso a los derechos básicos de atención y cuidados médicos.