Assange tendrá que enfrentarse al sistema de justicia dice gobierno Australia

El fundador de Wikileaks Julian Assange “recibirá el mismo apoyo que cualquier otro australiano en esas circunstancias”, aclaró el Gobierno de su país natal, que también afirmó que “se opone completamente a la pena de muerte”.

El fundador de WikiLeaks, Julian Assange, no recibirá un “trato especial” de Australia, su país de nacimiento, tras su detención en Reino Unido, aclaró este viernes (12.04.2019) el primer ministro australiano Scott Morrison.

Morrison, quien está en campaña electoral para las elecciones parlamentarias del 18 de mayo, aseguró que Assange “recibirá el mismo apoyo que cualquier otro australiano en esas circunstancias, no se le dará ningún trato especial”, y que la extradición “no tiene nada que ver con Australia”.

“Cuando los australianos viajan al extranjero y se encuentran en dificultades con la ley, enfrentan los sistemas judiciales de esos países. No importa qué crimen en particular hayan presuntamente cometido”, dijo Morrison. “Así es como funciona el sistema”, acotó.

Australia “se opone completamente a la pena de muerte”

La ministra australiana de Relaciones Exteriores, Marise Payne, respondió este viernes a los temores de los partidarios de Assange sobre su posible condena en Estados Unidos y dijo que Australia “se opone completamente a la pena de muerte”.

“Australia (…) se opone completamente a la pena de muerte y esta es una posición bipartidista que hemos seguido defendiendo”, dijo Payne a periodistas.

Al mismo tiempo, aseveró que Reino Unido había pedido garantías a Estados Unidos de que Assange no sería expuesto a la pena de muerte si fuera extraditado.

“El proceso de extradición en sí mismo es un asunto entre Estados Unidos y Reino Unido, pero Reino Unido también nos ha proporcionado esa notificación”, reveló la ministra.

Condena británica y solicitud de extradición estadounidense

El asilo del que gozaba Assange en la embajada de Ecuador en Londres desde hacía siete años terminó de manera brusca este jueves, cuando la policía lo arrestó y lo sacó a rastras de la legación diplomática para llevárselo en una furgoneta.

Posteriormente, un tribunal lo declaró culpable de haber violado su libertad condicional británica en 2012, por lo que podría enfrentarse a un año de cárcel.

Tras su detención, el Departamento de Justicia estadounidense anunció que pidió su extradición para juzgarlo por haber ayudado a la exanalista de inteligencia Chelsea Manning a obtener una contraseña para acceder en 2010 a miles de documentos de defensa confidenciales.

Estas son las diez claves del proceso que comenzó en 2006 con el nacimiento de Wikileaks, y que hoy jueves ha conducido a la terminación del asilo tras un año de enfrentamientos entre Assange y el Gobierno de Moreno.

1.- ¿HACKER, ACTIVISTA O ACOSADOR SEXUAL?

En 2007 WikiLeaks comenzó a difundir cientos de miles de documentos secretos de varios Gobiernos, lo que puso a su fundador en la mira de EE UU. Para unos “hacker” y para otros activista por la libertad de expresión, en agosto de 2007 la Fiscalía sueca abrió investigación contra Assange por acoso sexual y la Policía londinense lo detuvo en 2010. Estando en libertad, aprovechó para refugiarse en la Embajada ecuatoriana.

2.- ¿POR QUÉ ECUADOR?

Con un Gobierno alineado con los países bolivarianos y una defensa a ultranza de los derechos humanos en su Constitución, Ecuador parecía el escenario idóneo para plantar cara a EE UU., Reino Unido y la justicia sueca. Assange entró en la Embajada en junio de 2012, donde le fue concedido asilo diplomático dos meses después. Varios intentos por resolver la cuestión por vía diplomática nunca tuvieron éxito.

3.- ¿QUE PASÓ CON LA INVESTIGACIÓN EN SUECIA?

Desde su entrada en la legación, el Gobierno de Rafael Correa exigió a Suecia que interrogase a Assange en la Embajada, una postura inicialmente rechazada. Eventualmente, bajo acuerdo, sería interrogado por un fiscal ecuatoriano, aunque la Fiscalía sueca daría carpetazo al expediente en 2015 por prescripción de los delitos de acoso sexual y coerción.

4.- ¿POR QUÉ ASSANGE SEGUÍA ASILADO EN LA EMBAJADA ECUATORIANA?

Pese a que Suecia cerró el caso, si salía, Assange temía ser detenido por las autoridades británicas por violación de medidas cautelares al dejarlo en libertad en 2010 y que EE UU. aprovechara esa circunstancia para conseguir su extradición y juzgarlo. El fundador de WikiLeaks aseguró que se exponía a la pena de muerte, por lo que Ecuador le prorrogaba el asilo.

5.- ¿CUÁLES ERAN LAS CONDICIONES DE VIDA DE ASSANGE?

Las condiciones de vida en la embajada tienen un antes y un después de marzo de 2018. Assange ocupaba inicialmente una habitación de unos 20 metros que dividió en dormitorio y despacho, y que compartía con su gato. Con el tiempo, fue ampliando su espacio hasta molestar a la actividad diplomática, y en mayo de 2017, con el cambio de Gobierno en Ecuador, la tolerancia de Quito se redujo.

6.- ¿CUÁNDO Y POR QUÉ SE INICIA LA CRISIS CON SUS ANFITRIONES?

Los pronunciamientos de Assange sobre temas políticos en diversos países (elecciones en EE.UU., crisis de Cataluña…) incomodaron al nuevo Gobierno de Ecuador, por lo que en marzo de 2018 le suspendió el acceso a internet. Ecuador también comenzó a quejarse de sus malos modos con el personal de la embajada, problemas de higiene e, incluso, de los inconvenientes que generaba el cuidado de su gato.

7.- LA INICIATIVA ESPINOSA. ¿EN QUÉ FALLÓ?

Convencida de que la situación no podía continuar, la entonces canciller María Fernanda Espinosa nacionalizó en diciembre de 2017 a Assange y le ofreció un cargo diplomático, con la esperanza de que no fuese arrestado por las autoridades británicas. El Reino Unido rechazó la solución unilateral y, un mes después, el presidente Lenín Moreno declaró a Assange “una piedra en el zapato”.

8.- ¿QUÉ REGLAS LE IMPUSO ECUADOR A ASSANGE EN 2018?

Los problemas de convivencia, los pronunciamientos políticos y el cambio de rumbo de la diplomacia ecuatoriana, llevaron a una crisis. Ya con otro canciller, Ecuador le entregó nuevas reglas de convivencia y expresión, con una cláusula de anulación de asilo si las violaba. Assange demandó a Ecuador por vulnerar sus derechos, lo que empeoró aún más las relaciones. El recurso fue rechazado.

9.- ¿ESTABA ASSANGE AISLADO?

Dos de las cuestiones más polémicas eran si Assange disponía de conexión a internet y si recibía visitas, por temor a un aislamiento. Ecuador asegura que le ofreció conexión en varias ocasiones y él la rechazó. Al parecer, tenía móvil propio. Ecuador también mostró públicamente bitácoras de visita, incluidas las de médicos y abogados, que ya no eran aleatorias sino bajo coordinación.

10.- ¿QUE OPCIONES TENÍA ECUADOR?En los últimos meses la batalla entre ambas partes empeoraba con cada nuevo tuit o publicación en WikiLeaks. Ecuador negoció un compromiso con el Reino Unido de que Assange, si salía, no sería transferido a otro país. Rechazado por el activista, finalmente, y casi sin opciones, Ecuador ha puesto fin unilateralmente al asilo para sacarse “la piedra del zapato”.

El triste papel de Ecuador

“Sobre si Ecuador conocía si había, o no, un pedido de extradición en contra del Sr. Assange una vez saliera de la Embajada, la respuesta es clara: ¡No!”, dijo tajante el ministro en respuesta a una pregunta de Efe durante un encuentro este jueves con varios medios internacionales.

“No teníamos conocimiento de que hubiera ningún pedido al respecto, así que la decisión de Ecuador se tomó independientemente de cualquier consideración en ese sentido”, puntualizó.

Assange vio cómo Ecuador le suspendía este jueves la condición de asilado después de casi siete años, tras lo cual fue arrestado por la Policía británica y llevado ante un juez por violación de medidas cautelares, un delito que podría costarle hasta un año de cárcel.

Desde Londres, Scotland Yard informó que su arresto respondía a una petición de extradición de EE.UU., así como al hecho de haber violado las condiciones de libertad condicional en 2012.

En el encuentro, Valencia también dio cuenta de las circunstancias que rodearon su arresto, y negó que hubiera producido “dentro” de la Embajada misma.

Explicó que la notificación de la suspensión del asilo se la hizo por la mañana el embajador Jaime Marchán.

“El Sr. Assange fue convocado por el embajador a su oficina, le leyó el comunicado que el presidente de la República dejaba sin efecto el asilo (..) A continuación el embajador le invitó a salir de la embajada, ya no era asilado, no tenía por qué estar ahí. El Sr. Assange no quiso obedecer”, explicó.

En esa circunstancia, subrayó el canciller, y “de acuerdo a la Convención de Viena de Relaciones Diplomáticas de 1961″, se invitó al interior de la legación a la “Policía Diplomática” para que lo “sacara” de allí “escoltado”, “a pedido expreso del embajador”.

“Evidentemente, cuando el Sr. Assange salió, fue detenido por las autoridades judiciales y la Policía Metropolitana de Londres, que le condujeron al juzgado donde tiene que responder sobre la violación (de medidas cautelares)”, apuntó.

Sobre cuándo se tomó la decisión de anularle el asilo, Valencia dijo que “fue una consideración extremadamente seria de varios días, de varias semanas incluso”.

“La decisión del Sr. presidente fue tomada por él, publicada en la mañana, pero no podría decirles el momento en el que esa decisión se adoptó, pero fue después de un proceso de seria meditación, de seria consideración entre distintos actores de derecho”, indicó el ministro.

Lenín Moreno hizo la grabación con el anuncio de la suspensión del asilo el miércoles por la tarde, un hecho que Valencia dijo desconocer cuándo se había producido.

En la comparecencia con medios extranjeros, también participó la ministra del Interior, María Paula Romo, quien justificó la decisión después de haber verificado tres veces con Gran Bretaña que no sería extraditado “a un país en donde pudiera correr peligro su vida”.

Según Romo, Quito recibió cartas de garantía en ese sentido el 7 de marzo y el 10 de agosto de 2018, así como el 2 de abril de este año.

