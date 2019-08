Ecuador exigirá visa humanitaria a inmigrantes venezolanos a partir de la medianoche

Ecuador comenzará a partir de la próxima medianoche a exigir un visado excepcional humanitario a los inmigrantes venezolanos que entren a su territorio, lo que ha originado en las últimas horas un flujo intenso en su frontera con Colombia.

La demanda, que recoge el decreto presidencial 826, estipula que los nacionales de Venezuela deberán cursar una solicitud previa de este tipo de visa antes de arribar a la frontera, que a día de hoy pueden hacer en los consulados virtuales de Caracas, Bogotá y Lima.

Costo de la Visa

Asimismo este requisito contempla el pago de 50 dólares de gestiones y una entrevista presencial en los consulados mencionados.

Oscarina De Río, de la ciudad de Valencia, capital del estado Carabobo, en el centro-norte de Venezuela y madre de cuatro hijos, cuestionó hoy el precio del nuevo visado.

“La visa vale en Ecuador 50 dólares, pero déjame decirte, no te quitan 50, te van a quitar 150, 200, 300 dólares que no tenemos. No tenemos ni para comprar la comida”, lamentó a Efe al explicar que tenía pensado viajar a Ecuador dentro de dos meses pero que la nueva exigencia ha acelerado todo.

Rony Muñoz, otro emigrante en la veintena, reconoce igualmente que la adopción de la disposición le ha obligado a decidirse por dejar Colombia, donde llevaba año y medio.

“Como muchos jóvenes venezolanos en busca de un mejor futuro estamos acá para demostrar la verdad de Venezuela, estamos pasando por un momento trágico en nuestro país, hay que decir la verdad, nuestra gente se nos está muriendo de hambre”, afirma.

Considera “injusto” el nuevo requisito, si bien asegura, “respetamos las leyes de los países”, antes de denunciar que “en Venezuela es muy imposible conseguir la visa, ni siquiera un salario mínimo alcanza ni para un kilo de arroz”.

Filtro para disminuir la migración

Según ambos, el nuevo requisito podría limitar el éxodo de venezolanos que llegan al territorio ecuatoriano, dado que 50 dólares es una suma importante en Venezuela, donde el salario mínimo alcanzó el mes pasado una cifra histórica por debajo de los tres dólares mensuales.

Ante el nuevo panorama migratorio en este país, que suele ser un territorio de paso hacia otros destinos como Perú o Chile, en la última semana el número de desplazados por la frontera colombo-ecuatoriana ha saltado de entre 1.500 y 2.000 diarios a alrededor de 5.000.

Mayor afluencia

Este domingo la concentración en el puente internacional de Rumichaca, principal acceso a Ecuador desde Colombia, y la ruta natural del flujo hacia Suramérica en los últimos cuatro años, era visiblemente mayor que en días previos.

Un oficial de la Policía Nacional ecuatoriana explicó a Efe que el tránsito hasta el mediodía era abundante, aunque dentro de lo normal y que 16 ventanillas de migración atienden a los que ingresan con agilidad, aunque de tanto en tanto, se producen retrasos cuando llegan personas sin los documentos correspondientes.

Se espera que entre las 17.00 hora local y las 12.00 de la noche, los ánimos comiencen a caldearse porque las autoridades tienen órdenes a partir de la medianoche de no dejar pasar a quien no tenga visa.

Muchos trataban de aprovechar la no necesidad de visado para optar por la reunificación familiar, trámite que permite a migrantes sin documentación en regla poder radicarse o viajar en conjunto con otros miembros de la familia, especialmente menores de edad.

Así lo explicó a Efe un venezolano que entró el viernes con su mujer y tres hijos y que no contaba con un pasaporte en vigencia, y que se decantó por legalizar su situación antes de seguir viaje al vecino Perú, que hace dos meses también adoptó la medida de exigencia de visa humanitaria.

Declaraciones oficiales

El Ejecutivo ecuatoriano ha justificado la decisión en que con ella pretende “regularizar” la entrada de nacionales del país caribeño, en paralelo a otra amnistía administrativa para aquellos que ya se encuentran en el país.

El número de venezolanos que en los últimos años ha llegado a Ecuador por pasos fronterizos controlados supera el millón de personas, de los que más de 300.000 se han quedado en el país y organizaciones internacionales estimaban que de seguir la tendencia hacia finales de año la cifra podría aumentar hasta el medio millón.

Para Ecuador en 2018 la migración venezolana supuso una carga presupuestaria valorada en 77 millones de dólares, de acuerdo a las autoridades.

Según la OIM y Acnur, el número de venezolanos que han abandonado su país a raíz de la crisis ha superado la barrera de los 4 millones, convirtiéndose en el movimiento más grande de personas que se desplaza por el continente americano en su historia reciente.

