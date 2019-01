El Gobierno Nacional tiene como meta para este año incorporar 2 millones de jóvenes en la Gran Misión Chamba Juvenil

El presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, dedicó este sábado una jornada de gobierno de calle a la Gran Misión Chamba Juvenil, en la cual ratificó que la meta de este programa social para este año es alcanzar la incorporación de 2 millones de jóvenes al estudio y al trabajo.

“La meta es dos millones de jóvenes incorporados a la Misión social Chamba Juvenil. Incorporarlos al estudio en todos los niveles”, expresó el jefe de Estado durante la jornada celebrada en el Parque Ezequiel Zamora, en El Calvario, centro de Caracas.

Durante la actividad se conoció que un proyecto de Ley de la Gran Misión Chamba Juvenil será presentado próximamente ante la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), por lo cual el mandatario instruyó que la consignación ante el poder plenipotenciario en la semana de la juventud se realice con una gran movilización.

Hizo un llamado a los jóvenes a que se incorporen a los planes productivos agrourbanos a través del programa social y en este sentido, formalizó la aprobación de recursos para la producción de 10 mil plántulas de pimentón en la Unidad de Producción Familiar Agrourbano Franklin Rúa, en el sector La Peña, de El Junquito, para los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (Clap) del sector, así como para ampliar el Estado Mayor de la gran misión.

El Presidente venezolano inauguró la sede del edificio de la Gran Misión Chamba Juvenil, donde se instaló el Banco Digital de la Juventud y la Incubadora de Proyectos, en San Bernardino, Caracas, el cual tiene como propósito financiar proyectos innovadores de los jóvenes venezolanos.

Relaciones Venezuela-EEUU y golpe de Estado

Durante la transmisión, el mandatario nacional anunció el inicio de negociaciones entre los gobiernos de Venezuela y Estados Unidos (EEUU) para la creación de la oficina de Representación de Intereses Oficiales entre ambos Estados, a fin de atender trámites migratorios y otros temas de interés bilateral, con estricto apego al derecho internacional para los casos de ruptura de relaciones entre países.

Por otra parte, el ministro para la Comunicación y la Información, Jorge Rodríguez, reveló data divulgada por medios de prensa de Estados Unidos en torno a la ejecución del golpe de Estado contra Venezuela.

El titular precisó que el medio The Associated Press (AP) y el periódico The Wall Street Journal mostraron data sobre reuniones que sostuvo el diputado de la Asamblea Nacional en desacato y nulidad jurídica, Juan Guaidó, con el vicepresidente estadounidense, Mike Pence, así como con funcionarios de Canadá y Colombia para obtener las instrucciones de autoproclamarse “presidente encargado” de Venezuela, a través de presiones.

En ese sentido, el jefe de Estado destacó que se está expresando un rechazo de la opinión pública estadounidense a las políticas golpistas y que no queda duda de la autoría de Donald Trump en el golpe de Estado en Venezuela, al tiempo que manifestó que “han puesto a un títere farsante porque le miente a su gente que negó en programas internacionales y nacionales que se haya reunido con Diosdado Cabello -presidente de la Asamblea Nacional Constituyente-“.

Además, el presidente Maduro significó que en Estados Unidos se está levantando un gran movimiento de solidaridad con Venezuela en rechazo al golpe de Estado.

“A la misma hora que hablaba nuestro canciller en la ONU, donde hemos tenido una gran victoria con el apoyo mayoritario de los países, a esa misma hora estaba el pueblo estadounidense frente a la Casa Blanca, protestando en contra de Donald Trump”, reveló.

Igualmente agradeció las diversas muestras de solidaridad que ciudadanos de otras partes del mundo expresan a Venezuela a través de movilizaciones que realizan contra el intervencionismo y para respaldar al Gobierno constitucional bolivariano.

Asimismo, el presidente Maduro instó al pueblo venezolano a mantenerse movilizado en defensa de la patria y anunció que concedió una entrevista a un medio internacional que será transmitida este domingo a las 9:00 de la noche en la que abordará estos temas.

Foto: Agencia