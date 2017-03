Voluntad Popular superó la meta en validación

Guevara destacó que el partido validó en primer término en lo que se conocían como los estados más chavistas de Venezuela

Foto: Francis Sanchéz

Caracas — Con total normalidad continuó este domingo la segunda jornada para la validación de nóminas de los partidos políticos en el país, convocada por el Consejo Nacional Electoral (CNE).

Recordemos que para este fin de semana estaban pautadas seis agrupaciones a las que les correspondía validar: Claridad Ciudadana, Alianza del Lápiz, Unidad Visión Venezuela (UVIVZLA), Voluntad Popular (VP), Nosotros Organizados Elegimos y Confederación Democrática.

Alianza del Lápiz no acudió a la cita tal y como lo expresó en su Twitter el pasado 10 de marzo, mientras que UVIVZLA sí se unió al proceso, sin embargo, no reportó avances de recolección en los estados.

Según el director del CNE en el Zulia, Jhonathan Naranjo, «la participación fue buena» en todo lo que va de esta actividad electoral. VP aseguró ayer a través de su Twitter @Voluntad Popular que habían superado la meta establecida por el CNE de validar el 0,50 %. Al parecer la tolda naranja lo logró en «23 estados, recogiendo más de 150 mil firmas, GRACIAS VENEZUELA!», indicó el partido.

Con ánimo como si se tratara de unas elecciones, desde tempranas horas de la mañana los miembros de VP se empezaron a organizar en los alrededores del Parque La Marina en Maracaibo para seguir con la validación.

El concejal de Maracaibo, Ángel Machado, informó que «a pesar de la operación Morrocoy» del CNE a las 9:00 de la mañana ya se habían sumado 5.572 firmas.

Más máquinas

Machado anunció que más de 3 mil personas permanecían en la cola —en ese momento— para validar por VP, con la consigna: «Queremos más máquinas» los ciudadanos expresaron al Poder Electoral que se encontraban en ese punto que habilitara otras captahuellas para agilizar el proceso.

En este sentido el dirigente expresó: «Una vez más el CNE aplica su operación Morrocoy en la capital zuliana para impedir la correcta validación».

El dirigente denunció retrasos en Valmore Rodriguez indicando que comenzó el proceso con hora y cuarto de retraso.

Estados chavistas

En horas de la tarde de este domingo el coordinador nacional encargado de Voluntad Popular, diputado Freddy Guevara, indicó que a pesar de los obstáculos la tolda naranja superó la meta impuesta por el ente comicial en más de 12 estados.

Instó a los venezolanos a permanecer en los puntos de validación para duplicar la cifra.

«La operación Morrocoy no pudo con la voluntad del pueblo, no pudo con el resteo de miles de venezolanos que está respaldando a VP, no por un partido político, sino por un espíritu de lucha frontal en contra de la dictadura. Ellos mismos reconocen que logramos la meta en más de 12 de estados del país», dijo.

El vicepresidente de la Asamblea Nacional destacó que el partido validó en primer término lo que se conocían como los estados más chavistas de Venezuela. «Esto es importante de destacar los estados que se lograron en primer lugar son aquellos donde el régimen tenía más fuerza: Cojedes, Barinas, Yaracuy, Portuguesa, Trujillo, Mérida, Delta Amacuro, Vargas, Falcón, Guárico, Sucre y Táchira. Adicionalmente estamos muy cerca de lograr Caracas, Miranda, Lara, Carabobo, Apure, Aragua, entre otros», agregó.

El proceso se realizó hasta que hubo personas en cola.