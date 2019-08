Vicepresidente Territorial del PSUV Omar Prieto juramentó Equipos Políticos del Zulia

Más de 100 equipos Políticos Parroquiales y 21 equipos Políticos Municipales, fueron juramentados por el Vicepresidente Territorial del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) para el Zulia, Econ. Omar Prieto Fernández

Zulia – Más de 100 equipos Políticos Parroquiales y 21 equipos Políticos Municipales, fueron juramentados por el Vicepresidente Territorial del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) para el Zulia, Econ. Omar Prieto Fernández y el Vicepresidente de Disciplina Revolucionaria, Pedro Carreño con miras a defender el legado del Presidente Eterno Hugo Chávez Frías y a consolidar la revolución ante cualquier amenaza imperialista.

Acompañados también por Mayerlin Arias y Gerardo Márquez, miembros de la Dirección Nacional del PSUV, el Constituyente Pedro Carreño manifestó que el imperialismo esta en busca de lo que sea para sobrevivir pero más temprano que tarde va a caer, el imperio trabaja para que a Venezuela no le lleguen los alimentos, los medicamentos, ni el dinero para avanzar en la producción y la asistencia social.

Carreño agregó que la juramentación a los Equipos Políticos Municipales y Parroquiales es para que asuman su puesto en la batalla, por la independencia de la patria…”nos llamamos los hijos de Chávez, heredados de Chávez para continuar el plan de la patria y consolidar la independencia nacional, prohibido rendirse, hay que resistir para vencer y avanzar para que a la generación futura le entreguemos el legado de Chavez”.

Por su parte, el Vicepresidente Territorial del PSUV para el Zulia, Omar Prieto Fernández, expresó “no más gringos no más pitiyankee y no mas traición, hemos asimilado todo el proyecto del comandante, aquí esta el pueblo representado en dirigentes, el Zulia seguirá de pie seguirá avanzando y no regresará la cuarta república”.

También agregó que el Zulia es una potencia estratégica nacional, siendo un pueblo que ha estado sometido al terrorismo implacable…”ha prevalecido la valentía constante, el Zulia victorioso diciéndole a la oposición que en donde sea y cuando sea ganaremos las batallas que estarán por darse”.