Tintori denuncia que fue agredida en marcha opositora (+Tuits)

Este martes, la esposa del dirigente opositor Leopoldo López y activista de Voluntad Popular Lilian Tintori, denunció que fue agredida durante la movilización opositora que se desarrolló en la avenida Libertador de Caracas

Foto: Agencias

Tintori afirmó que fue atacada por efectivos de seguridad mientras gritaba «libertad» en dicha movilización que fue convocada para rechazar la actuación de los magistrados del TSJ.

Recordó sus exigencias entre ellas la realización de elecciones, libertad para los denominados presos políticos y respeto a la Asamblea Nacional y la constitución.

Tintori afirmó «son cuatro puntos que no se negocian, que no se dialogan y nosotros no vamos a dejar la calle hasta cumplir los objetivos».

2:35 pm ¡Miren las balas con las que reprimen al pueblo que quiere libertad! pic.twitter.com/WZLg8AibK0 — Lilian Tintori (@liliantintori) April 4, 2017