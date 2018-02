Solórzano: Tenemos derecho a elecciones justas, libres y democráticas

La diputada también recalcó la necesidad de recuperar el voto en el país

Foto: Referencial

Caracas- Este lunes, la diputada a la Asamblea Nacional (AN) Delsa Solórzano aseveró que las elecciones presidenciales del próximo 22 de abril no son libres.

De este modo, la opositora también manifestó que los comicios presidenciales estarán viciados por las existencias de los llamados «puntos rojos» y la exigencia a la militancia chavista del Carnet de la Patria.

Por su parte, Solórzano señaló que «las del 22 de abril NO son elecciones. Tenemos derecho a elecciones justas, libres y democráticas. Estás elecciones no son libres porque la existencia de punto rojos y que pidan carnet de la patria evidencia que no son libres».

También, recalcó la necesidad de recuperar el voto en el país. «Aquí hay muchos candidatos inhabilitados. Además no todos los partidos políticos tienen derecho a participar. En esas condiciones esas elecciones no son ni libres ni justas ni democráticas».