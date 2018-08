Saime coordina con la Casa de la Moneda material necesario para emisión de nuevos pasaportes

El ministro de Interior, Justicia y Paz, Néstor Reverol, hizo un llamado a la directiva del Saime para que expresaran las necesidades de los usuarios y así optimizar su servicio

Foto: Agencias

Caracas – El Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (Saime), se encuentra coordinando con la Casa de la Moneda el material necesario para la emisión de nuevos pasaportes, según lo expresado este viernes por el ministro de Interior, Justicia y Paz, Néstor Reverol.

La Casa de la Moneda de Venezuela, adscrita al Banco Central de Venezuela (BCV), es la comisión que se encarga de la realización de, timbres y estampillas fiscales, pasaportes y papel sellado, los cuales son utilizados por los organismos del Estado.

Reverol, indicó que, el organismo estará realizando acciones para facilitar la emisión de los pasaportes, con los consulados de Venezuela ubicados en las diferentes partes del mundo.

A su vez, comentó que van a «hacer el enlace con la Cancillería para coordinar y georeferenciar los consulados en cada país, donde se deben hacer los trámites en materia de pasaporte e identificación. Estamos enviando 10 mil nuevos pasaportes al servicio exterior».

Esta información fue compartida por el ministro durante una reunión sostenida con los directivos regionales del Saime.

Indicó que realizó un llamado a la directiva del organismo para que expresaran las necesidades que portaban los usuarios, y así optimizar su servicio.

Afirmó que, actualmente hay 92 mil 744 pasaportes que no han sido retirados por sus usuarios y unas 391 mil cédulas de identidad.

Por esta razón hizo «un llamado a la población que solicitaron cédulas y pasaportes que, los retiren. No podemos aceptar que alguien emita un pasaporte y no lo retire, mientras que alguien que necesite un pasaporte no se lo emiten».

Por último señaló la existencia de un nuevo correo «[email protected]» el cual será manejado directamente por el ministro, para informarse sobre los actos de corrupción que puedan ocurrir en el ente.