Rosales: Más de 16 millones de venezolanos en abstención exigen al gobierno una salida a esta crisis

Zulia -El líder y ex gobernador del estado Zulia, Manuel Rosales Guerrero, fijó posición este martes sobre el resultado de los comicios municipales, realizados el pasado domingo 9 de diciembre, en los que señaló que “a la vista de los resultados, donde casi 16 millones de venezolanos se abstuvieron de votar, se convirtió en la mejor muestra del desprecio que tiene la población y la desconexión del pueblo con este Gobierno”.

No dudó en manifestar que “para esta farsa electoral no hubo toque de diana o coletazos, eso fue un velorio, su propia gente no fue a votar y ni los testigos aparecieron en las mesas electorales”.

Rosales denunció que ni el Plan República, ni el Consejo Nacional Electoral pusieron coto a la violación flagrante de la norma electoral, “el Gobierno se equivocó al canjear votos por comida, ya los ciudadanos están cansados de ser usados y se les olvida que la gente come todos los días, ese ya chantaje no sirve. Son meses de penurias y calamidades sin agua, sin luz, sin gas, sin transporte, así no se le puede pedir el voto a un pueblo que viaja en perreras en un transporte africanizado y que no tienen acceso a medicamentos, ni atención médica en los hospitales destartalados”.

Dijo que lo más interesante de la jornada fue que la gente perdió el miedo, en Pdvsa, Pequiven, Corpoelec, Cantv, en los ministerios y en las gobernaciones. A pesar de las amenazas de despido, la abstención del personal fue desafiante, ya ni ahí mete miedo el gobierno, destacó el también presidenta Nacional del partido Un Nuevo Tiempo.

Cruzada nacional

El líder zuliano reflexionó sobre el mensaje que envió la población a la oposición y anunció “el inicio de una gran cruzada nacional por la unidad de quienes queremos cambiar a este mal Gobierno, desde ya les estamos abriendo los brazos porque el país decidió reaccionar y se asoman vientos de cambio. Hay que unirnos sin complejos porque el cambio está cerca”. También es fundamental que sectores de la oposición deben dejar de satanizar a quienes participaron o votaron.

No obstante fijó postura sobre lo que podría ocurrir el próximo 10 de enero, puntualizó que “ese día marcará un hecho histórico porque será el final de un periodo presidencial y el comienzo de otro altamente cuestionado y deslegitimado por los venezolanos, por el mundo entero. Pero debemos cuidarnos los políticos de anunciar falsas noticias, generar expectativas que no llegan a nada porque no hay que mentirle a la gente y después vengan las frustraciones”.

Con respecto a la situación país el líder del Zulia dijo que “no puede ser peor, esta semana un sector de los venezolanos cobrará la quincena del reciente aumento, ¿qué puede comprar una familia con esos 2.250 bolívares de una quincena? Y de paso Maduro tiene la desfachatez de decirles que ahorren una parte de ese dinero cuando un cartón de huevos cuesta 1.800, un kilo de leche 2.500, un kilo de queso 3.000 y un kilo de arroz ya está en 450 bolívares. Ese aumento se volvió sal y agua antes de haberlo cobrado”.

Sin miedo

Manuel Rosales fue consultado sobre la presencia de los aviones rusos para unos supuestos ejercicios militares en tierras venezolanas y respondió que “Venezuela y la comunidad internacional han visto cómo ahora desfilan aviones y barcos por nuestros espacios. Siguen llegando componentes militares de Rusia, China y Turquía. ¿Qué pretenden los del gobierno decadente? ¿A quiénes intentan amedrentar? ¿A cambio de qué? Deberían gastar ese dinero en alimentos y medicamentos para la gente, abran ese corredor humanitario que es lo que hace falta”.

Amnistía

A escasas dos semanas de finalizar el año, el ex gobernador zuliano acotó que “es la hora de liberar a todos los presos políticos. Es la hora de darle un poquito de alegría a Venezuela. Sáquense el odio del corazón por un solo instante”.

Durante la rueda de prensa, Rosales hizo un paréntesis para rendir un tributo a los fallecidos peloteros Luis Valbuena y a José Castillo, indicó que “fueron las nuevas víctimas de las emboscadas criminales que se repiten por todas las carreteras del país. Vaya nuestra solidaridad a los peloteros, la fanaticada y sus familias”.

De igual manera, aplaudió a los diputados de la Asamblea Nacional que viajan desde el interior “ellos hacen un gran esfuerzo por cumplir con su trabajo en Caracas, han denunciado muchas veces que no solo es la inseguridad, sino la cantidad de huecos la que causa constantes tragedias”; y realizó un llamado a quienes tengan planes de desplazarse en Navidad, “por favor cuídense. Recuerden que ya son 20 años de abandono en autopistas y troncales”.

Salidas

Finalmente el líder del Zulia parafraseó al recién fallecido Teodoro Petkoff al decir que “los partidos políticos son como los zaguanes de las casas donde la gente entra y sale”, esto en alusión a la reciente salida de la diputada Delsa Solórzano y de otros dirigentes de la tolda azul. “Ella (Delsa), va a seguir luchando por la democracia y ese trabajo se lo respetamos, no se puede hablar mal de los luchadores, los políticos debemos darle un mensaje al país de lucha y de unidad, ya llegará el día que se reconozca todo lo que hemos pasado los partidos y los dirigentes por recuperar la democracia y en eso Delsa estará de acuerdo desde donde esté”