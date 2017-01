Rodríguez: «AN sigue en desacato hasta no asumir la sentencia del TSJ»

Esto al referirse a la sentencia de nulidad del Tribunal Supremo de Justicia sobre las acciones de la Asamblea Nacional por persistir en desacato al Poder Judicial, y por ende el presidente de la República, Nicolás Maduro, en pleno ejercicio de sus funciones

Foto: @MirafloresFM

Caracas- El jefe de la fracción del Polo Patriótico ante la Asamblea Nacional, Héctor Rodríguez, afirmó este jueves que «la AN sigue en desacato hasta tanto no asuma la sentencia del TSJ».

Esto al referirse a la sentencia de nulidad del Tribunal Supremo de Justicia sobre las acciones de la Asamblea Nacional por persistir en desacato al Poder Judicial, y por ende el presidente de la República, Nicolás Maduro, en pleno ejercicio de sus funciones.

Rodríguez resaltó que «el papel de la AN no es evaluar la gestión de un mandatario (…) el único que puede canalizar, evaluar, valorar e interpretar la Constitución es la Sala Constitucional (…) claramente no es la Asamblea nacional», dijo durante un programa radial desde Miraflores en Caracas.

«Si tú lo desacatas simplemente te estas declarando en rebeldía contra el sistema político, estas intentando hacer un golpe de Estado situación que tiene consecuencias jurídicas», sentenció.

Afirmó que la oposición no tiene derecho a »pataleo y sus berrinches, lo que no tiene derecho es a decidir por TSJ y las sentencias que se emiten», añadió.

El parlamentario hizo un llamado a la oposición «a la reflexión, la cordura y al amor patrio para ayudar al pueblo (…) TSJ indica que debemos dirimir las diferencias a través del diálogo», sentenció.