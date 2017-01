Psuv apoya detención de dirigente de Primero Justicia

Exigen elección de nueva directiva en la Cámara

Foto: Elienne Contreras

Maracaibo – Este lunes, voceros de la fracción del Psuv en el Consejo Municipal de Maracaibo se pronunciaron respecto a la reciente detención del consejal por Primero Justicia, Jorge Luis González.

Para los dirigentes oficialistas la aprehensión está justificado «porque a González se le consiguieron armas y explosivos para sabotear una actividad de la mesa de la unidad». En tal sentido sugirieron que dentro de la Mesa de la Unidad pudieran haber conflictos internos que motivaran la acción.

Añadieron que el arresto no fue por opositor sino por «terrorista y fascista».

Por otro lado, denunciaron que la nueva junta directiva de la Cámara Municipal no ha sido instalada aún, y aunque afirmaron que este proceso no tiene fecha límite, exigieron que se convoque a su elección pues como fracción minoritaria no pueden hacer el llamado.

Destacaron que se están retrasando procesos legales y administrativos.