Primero Justicia y Voluntad Popular confirmaron que irán al proceso de validación

Luis Romero, secretario general de Avanzada Progresista, partido político que apoya al gobernador de Lara, Henri Falcón, afirmó que lograron validar en 19 estados del país

Caracas — El coordinador electoral de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD), Vicente Bello, señaló que entre ayer y hoy habrá una opinión definida de la coalición sobre el proceso de validación que arrancó el pasado fin de semana. «Tenemos que esperar que nos llegue la información de todo el país acerca de cómo arrancó este proceso», indicó.

Bello no descartó que la MUD solicite la suspensión de la jornada de validación hasta tanto hayan garantías de más máquinas y más tiempo. Sostuvo que los representantes de los nueve partidos que integran la coalición debatirán para tomar una decisión conjunta.Agregó que otra opción sería la de que las organizaciones que les corresponde validar en los siguientes fines de semana, no participen en el proceso para no dar validez a un esquema que las fracciones consideran totalmente inviable.

PJ va

En ese sentido, «Tuto» Márquez, secretario de organización de Primero Justicia (PJ) en el Zulia, afirmó durante un comité político que «Primero Justicia va con determinación a la relegitimación a pesar de las trabas que nos ha puesto el CNE. Tenemos la militancia suficiente para cubrir el 0,5% en todo el país, estamos seguros que las máquinas estarán llenas de venezolanos validando por Primero Justicia porque tenemos 17 años trabajando por la gente. El CNE asignó 24 máquinas para el proceso de relegitimación en el estado Zulia, según el estudio que realizamos son necesarias 112 máquinas y estamos exigiendo por lo menos unas 70 para la región zuliana».

Asimismo, Freddy Guevara, coordinador nacional encargado de Voluntad Popular y primer vicepresidente de la Asamblea Nacional, informó que a pesar de las condiciones «injustas, ilegales e inconstitucionales», la tolda naranja participará en el proceso de validación de partidos políticos impuesto por el Consejo Nacional Electoral (CNE) para enfrentar al gobierno de Nicolás Maduro.

VP también

«Desde Voluntad Popular (VP) hacemos un llamado, no es solo a defender a un partido sino a la lucha por Venezuela. Si usted respalda el sacrificio que hacemos desde Voluntad Popular y si usted le quiere sacar a Nicolás Maduro, salga a firmar este 11 y 12 de marzo por Voluntad Popular y denle en la madre a esta dictadura. Necesitamos el apoyo de todos los venezolanos para seguir enfrentando a este régimen corrupto, antidemocrático, ineficiente y represor», indicó.

ABP no va pa’l baile

Por su parte el presidente encargado de Alianza Bravo Pueblo (ABP), Richard Blanco, informó que la tolda política no participará en el proceso de legitimación del Consejo Nacional Electoral, sino que defenderá la tarjeta de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD).

«No vamos a acudir al proceso de renovación de partidos, sino vamos a defender la tarjeta de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD)», expresó el dirigente y diputado Richard Blanco.

AP logró validar

El secretario general del partido Avanzada Progresista, Luis Romero, afirmó este lunes que su tolda política logró validar en 19 estados del país, en lo que fue la primera jornada del proceso de renovación el pasado fin de semana.

El dirigente detalló que aproximadamente 61 mil personas acudieron para validar por Avanzada Progresista. En el estado Zulia el partido no logró alcanzar la meta.