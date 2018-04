Pedro Pablo Fernández: El 80% del país que está pasando hambre no puede abstenerse

Pedro Pablo Fernández: «Los venezolanos dejaron de votar porque la oposición abandonó la ruta electoral que se construyó durante las parlamentarias de 2015»

Foto: Agencias

Caracas – Pedro Pablo Pérez, coordinador operativo del comando de campaña de Henri Falcón, expresó este lunes que la Unidad Democrática da muestras de haberse separado de la realidad que vive el país al convocar la abstención para el 20 de mayo. A su juicio, no están tomando en cuenta 80 % de los venezolanos que está «desesperado» por salir del gobierno de Nicolás Maduro.

«El liderazgo político que está llamando a la abstención no entiende lo que está pasando aquí, está desconectado de esta realidad».

El también abogado, refirió que el Consejo Nacional Electoral (CNE), no hace trampa con los votos como se quiere hacer ver.

Recordó lo vivido en el año 2005, cuando los partidos políticos de oposición, a cuatro días de las elecciones legislativas, retiraron sus candidatos para deslegitimar a la Asamblea Nacional y como resultado se entregó este espacio al «chavismo».

«Si tu evalúas la historia de todos los países donde la oposición ha buscado a través de la abstención deslegitimar y salir de un gobierno, siempre ha fracasado, porque tu no deslegitimas nada cuando tu no participas. La abstención es deserción política, es inmovilizarte y el enemigo avanza cuando tu no haces nada» expresó Pérez.

Si tu evalúas la historia de la abstención en todos los países del mundo te das cuenta que no se logra absolutamente nada #PrimeraPagina — PedroPablo Fernández (@PedroPabloFR) April 30, 2018

La abstención no nos lleva a nada, lo que nos lleva es la participación. Un 80% de la población está desesperada por salir del Gobierno #PrimeraPagina — PedroPablo Fernández (@PedroPabloFR) April 30, 2018

Este país está hambreado, este país necesita salir de Maduro el 20 de mayo #PrimeraPagina — PedroPablo Fernández (@PedroPabloFR) April 30, 2018

La experiencia nos los dice, cuando votamos, ganamos… Si no votamos, claramente nunca vamos a ganar #PrimeraPagina — PedroPablo Fernández (@PedroPabloFR) April 30, 2018

Ese 80% del país que está pasando hambre no se puede dar el lujo de abstenerse. Lo que se está viviendo en este país es una tragedia de la que se puede salir el 20 de mayo #PrimeraPagina — PedroPablo Fernández (@PedroPabloFR) April 30, 2018

Falcón está plateando una ruptura del modelo económico para lograr que el país pueda salir de esta tragedia #PrimeraPagina — PedroPablo Fernández (@PedroPabloFR) April 30, 2018