Otras organizaciones se suman al rechazo del abandono de cargo de Maduro

La ONG Foro Cambio Democrático, se pronunció en contra las acciones de la Asamblea Nacional de declarar el abandono de cargo del presidente Nicolás Maduro

Foto: Agencias

Caracas – El directivo de la organización, Enrique Ochoa Antich, señaló que la acción del parlamento es contradictoria y no conducente, ya que a su juicio el mandatario nacional no ha abandonado el cargo.

«Es la típica estrategia de la oposición que no nos conduce a ningún lado, que nos lleva a la nada. Al final de esto lo único que va a haber es una nueva decepción. No habrán elecciones dentro de 30 días como por ahí fantasiosamente y de manera casi adolescente, como si fueran dirigentes estudiantiles de educación media, pretenden algunos dirigentes de oposición, sencillamente no habrán elecciones y lo que habrá es una nueva decepción», afirmó.

Por su parte, Jorge Lepage, directivo y coordinador en el estado Anzoátegui de la ONG, destacó que la oposición debe enfocarse en continuar en las mesas de diálogo para asegurar las elecciones regionales.

«Nosotros creemos que la ruta democrática y la ruta electoral que se debe plantear en el 2017 es la ruta de las elecciones regionales tal como está planteado, tal como lo dijo inclusive la presidenta del CNE para finales de este semestre, o sea serían en junio del 2017».

Asimismo, los actores solicitaron a la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) que convoque a primarias en el mes de marzo como parte de la ruta a las elecciones regionales, y agregaron que debe impulsarse una agenda de calle social en el mes de febrero.