Las autoridades noruegas confirmaron hoy su papel mediador en una fase inicial para entablar un diálogo político entre el Gobierno venezolano y la oposición que resuelva la crisis en la que se encuentra el país sudamericano.

“Noruega informa de que ha tenido contactos preliminares con representantes de los principales actores políticos de Venezuela, en una fase exploratoria, con el objetivo de apoyar la búsqueda de una solución a la situación del país”, señaló el Ministerio de Asuntos Exteriores noruego en un comunicado.

Oslo elogió los “esfuerzos” de las partes y mostró su disposición a seguir apoyando “la búsqueda de una solución pacífica”.

El jefe del Parlamento de Venezuela y presidente interino, Juan Guaidó, al que reconocen más de 50 países, había confirmado ayer los contactos en medio de una reunión de gremios.

“Sí, hay unos enviados a Noruega (…) Ahora, también lo he dicho hasta el cansancio, que no nos vamos a prestar a negociación falsa que no dirija a tres cosas: cese de la usurpación, gobierno de transición y elecciones libres”, aseveró.

La televisión pública noruega NRK había adelantado que los contactos entre las dos partes se iniciaron en Cuba y se han mantenido varias reuniones en un lugar secreto en Oslo.

La delegación del gobierno la forman el ministro de Comunicación, Jorge Rodríguez, y el gobernador de Miranda, Héctor Rodríguez, mientras que por la oposición están el segundo vicepresidente de la Asamblea Nacional, Stalin González; el ex diputado Gerardo Blyde y el ex ministro Fernando Martínez Mottola, según ese medio.

Los nombres de la oposición fueron mencionados por Guaidó, si bien el oficialismo no ha hecho declaración oficial.

Noruega y su tradición mediadora: estos son los procesos de paz que ha acompañado

Noruega es un país que tiene una larga experiencia en procesos de paz y reconciliación. El país de casi 5,3 millones de habitantes ha sido facilitador en decenas procesos de paz en las últimas tres décadas, asistiendo procesos de paz en Asia, América Latina, África y Medio Oriente.

Pero, ¿por qué este país es reconocido por la comunidad internacional como un mediador válido?

Su política interna, la neutralidad y su estabilidad económica, son algunas de las razones que da el Gobierno de Noruega sobre su apoyo en la mediación de conflictos de todo el mundo.

Otra razón es su neutralidad y el reconocimiento internacional que tiene como tal.

A diferencia de países europeos como Reino Unido, Bélgica, España, entre otros, no tiene un pasado colonial: “Los esfuerzos de paz y reconciliación de Noruega se consideran sinceros, ya que no están motivados por el interés político o económico”, dice la Cancillería noruega.

Además, su estabilidad económica le permite ser un importante contribuyente tanto a Naciones Unidas, según el Gobierno, así como de recursos para esfuerzos de paz y reconciliación en todo el mundo. Noruega es el segundo país con más Producto Interno Bruto per cápita: en 2017 su PIB era de 75.704 dólares, después de Suiza, según el Banco Mundial.

“Los esfuerzos de paz y reconciliación de Noruega se consideran sinceros, ya que no están motivados por el interés político o económico”, dice agrega el ministerio de Relaciones Exteriores.

Desde la década de 1990, Noruega ha estado involucrado como acompañante o mediador de al menos 10 procesos de paz, y ha proporcionado apoyo técnico y financiero en muchos otros países, según un listado que presenta en la página web de su gobierno, que señala que pueden haber muchos más, “ya que las conversaciones de paz a menudo son confidenciales”.