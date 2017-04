Marcha opositora fue reprimida con bombas lacrimógenas

El alcalde del municipio Chacao, Ramón Muchacho, informó que 17 personas resultaron lesionadas durante la movilización

Foto: Agencias

Caracas — Ayer la oposición venezolana manifestó por tercera vez en la semana para exigir el cronograma de elecciones, la destitución de los magistrados de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y en contra del «golpe de Estado».

Los opositores que se concentraron en la calle Élice de Chacao y en la avenida Francisco de Miranda, e insistieron en marchar hasta la Defensoría del Pueblo, en la avenida Andrés Bello.

El destino final de la protesta lo anunció el gobernador del estado Miranda, Henrique Capriles Radonski. «Quiero decirle a todo el pueblo, a este bravo pueblo: a ustedes no los inhabilita nadie. Vamos adelante. Vamos a la Defensoría del Pueblo ¡Viva Venezuela!», insistió el líder opositor.

Dirigentes de oposición denunciaron que la Guardia Nacional Bolivariana lanzó un gas rojo «desconocido» contra los manifestantes que se encontraban en la avenida Libertador.

El diputado Juan Andrés Mejía y el alcalde de El Hatillo, David Smolanky, también denunciaron sobre el «gas extraño» empleado por los funcionarios.

Minuto de silencio

En la concentración en Chacao, los presentes realizaron un minuto de silencio por «el asesinato« de Jairo Ortiz. Los manifestantes levantaron carteles con la foto del estudiante que, el pasado jueves, recibió presuntamente un tiro en el pecho en una protesta en Montaña Alta, municipio Carrizal del estado Miranda.

El diputado Miguel Pizarro aseguró que este sábado se encontraban nuevamente en la calle exigiendo los derechos de los venezolanos. «Todos los espacios son útiles para alzar la voz», dijo.

Reiteró que la actividad es pacífica. «La idea es ir en paz, con la Constitución en la mano, a seguir protestando y alzando la voz, hasta que tengamos cronograma electoral, sean liberados los políticos presos, se abra el canal humanitario y se respete la Asamblea Nacional».

Asimismo el diputado ante la Asamblea Nacional, Tomás Guanipa, expresó que «venezolanos estaban recorriendo las calles de Caracas para exigir que hayan elecciones; el Gobierno no quiere que la gente pueda votar y eso es todo lo que está pasando en Venezuela».

Yaracuy

Los ciudadanos que acudieron a la marcha opositora de Yaracuy también fueron sorprendidos con bombas lacrimógenas mientras caminaban con banderas.

Manifestantes denuncian que el gobernador de Yaracuy, Julio León Heredia, fue quien mandó a reprimir la manifestación.

Táchira

El exgobernador del estado Táchira, César Pérez Vivas, denunció que taxis de la «Misión Transporte», sin placas, supuestamente transportaban a pistoleros que, asegura, dispararon contra manifestantes opositores que se concentraron en la avenida Carabobo de San Cristóbal.

El dirigente de Primero Justicia en la entidad, Carlos Humberto, indicó que los colectivos atacaron a la gente y robaron locales comerciales. Advirtió que el grupo se llevó a cinco jóvenes que protestaban. Hasta el momento no han sido identificados y verificado la versión.

Aragua

Funcionarios de la policía del municipio José Félix Ribas, del estado Aragua, se unieron a la movilización nacional convocada por la Mesa de la Unidad Democrática.

Los policías se presentaron en La Victoria, donde se llevó a cabo la marcha, uniformados pero sin armamento, para resguardar a los manifestantes mientras se unían a la caminata.

Detenciones

La ONG Espacio Público informó que el reportero gráfico de Enlace Naranja, José Miguel Medina, fue detenido en Valencia mientras cubría la manifestación que convocó la oposición.

El periodista Andrews Abreu indicó que efectivos de la Policía Nacional Bolivariana le quitaron el carné al periodista. El hecho ocurrió en el barrio San Blas.

En la manifestación, al menos dos periodistas fueron agredidos. Funcionarios de la PNB le rompieron la cámara al fotógrafo de Notitarde, León Jiménez.

También circuló la versión de que los funcionarios agredieron al reportero de la radio Fe y Alegría, Luis Natera, cuando intentaron quitarle el carné que lo identificaba como trabajador de un medio de comunicación.

Alfredo Romero, director ejecutivo del Foro Penal Venezolano (FPV), informó que desde el 4 de abril, 115 personas han sido detenidas durante las manifestaciones convocadas por la oposición en el país.

Lesionados

El alcalde del municipio Chacao, Ramón Muchacho, informó que 17 personas han resultado lesionadas durante la movilización convocada por la oposición.

Desde la sede de Salud Chacao, Muchacho indicó que han atendido a 17 personas, diez de ellos con contusiones y traumatismos diversos, cuatro heridos por piedras o impacto directo de bombas lacrimógenas, dos asfixiados y uno por perdigón.

Agregó que las personas fueron dadas de alta y todos están fuera de peligro, además hizo un llamado «a la calma y la sensatez».

Agenda de la MUD

El primer vicepresidente de la Asamblea Nacional, Freddy Guevara, informó que el próximo 19 de abril habrá «la mayor movilización en toda Venezuela».

En una rueda de prensa de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD), el coordinador nacional encargado de Voluntad Popular adelantó parte de la agenda opositora para los próximos días.

Para hoy, instó a los venezolanos a ir a la Iglesia para orar por Venezuela.

Para mañana, convocó a los opositores a concentrarse en la plaza Brión de Chacaíto, a las 10:00 am.

«El lunes volvemos a la calle», ratificó.

Ataques

Este sábado fue atacada la sede de la Dirección Ejecutiva de la Magistratura del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) en la avenida Francisco de Miranda de Chacao.

Los hechos ocurrieron durante la movilización convocada por la oposición.

La cuenta en Twitter del Poder Judicial @MagistraturaVe reportó que «vándalos quemaron mobiliario, quebraron vidrios y la reja de entrada del edificio».

El gobernador del estado Miranda, Henrique Capriles denunció que fue incendiada la sede del comando de Primero Justicia en Bello Monte, mientras que el alcalde del municipio Baruta, Gerardo Blyde, aseguró que el incendio fue controlado y no hubo ningún herido.

«El incendio fue causado por bombas lacrimógenas que lanzaron desde la autopista. El cuerpo de bomberos se encuentra en labores de refrescamiento y dimos la orden de desalojar no solamente este edificio, sino dos edificios en la parte posterior que estaban afectados por el humo. No tenemos a ningún herido o lesionado», aseguró Blyde.