Luis Florido: La ONU no participará en las elecciones si la oposición no lo hace

El parlamentario destacó que la organización no formará parte de un proceso en cual no se acordaron las condiciones

Caracas-Este lunes, el diputado de la Asamblea Nacional (AN), Luis Florido, informó que la ONU no va a participar como observador en un proceso electoral en Venezuela mientras no participe la oposición.

«Nosotros tenemos la verificación de que la ONU no va a participar en un proceso de observación en Venezuela mientras no participe la oposición», expresó en declaraciones transmitidas por Vivo Play.

«Incluso, ustedes lo pueden revisar en las declaraciones de los distintos personeros y sobre todo, reitero, del secretario general que se sumó a la propuesta de negociación (…) En la negociación nosotros fuimos a buscar mejores condiciones electorales y el secretario de la ONU se hizo parte, entonces él no puede participar en un proceso en el cual no se terminó de acordar las condiciones electorales», detalló Florido, esto en el marco de las elecciones presidenciales convocadas para el 20 de mayo, en las que la Mesa de la Unidad Democrática acordó no participar hasta tanto no se garanticen las condiciones electorales.

«Las condiciones son muy claras y están expresadas en un documentos que todos los venezolanos conocen», señaló.