Jorge Rodríguez presentó pruebas de reunión de Guaidó con Diosdado Cabello

Jorge Rodríguez reveló un vídeo cuando el diputado Juan Guaidó llegó al Hotel Lido para la reunión con el presidente de la Asamblea Nacional Constituyente y funcionarios del gobierno, luego de negar de haber asistido al encuentro el pasado 22 de enero.

El ministro para la Comunicación y la Información, Jorge Rodríguez, presentó este viernes un vídeo en el que se comprueba la realización de una reunión entre el diputado en desacato y nulidad jurídica, Juan Guaidó, el secretario de la Asamblea Nacional, Roberto Marrero y el presidente de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), Diosdado Cabello junto al dirigente del Partido Socialista Unido de Venezuela, Freddy Bernal.

En el vídeo, que corresponde a un registro del Hotel Lido de Caracas – lugar donde se llevó a cabo el encuentro – con fecha de 22 de enero ; se evidencia la llegada del presidente de la ANC y el dirigente socialista a las 10:59 de la noche; minutos después llegó Guaidó, 11:05 pm, acompañado por el secretario de la Asamblea Nacional en desacato y miembro de Voluntad Popular, Roberto Marrero.

Estas imágenes audiovisuales comprueban los dichos de Cabello el pasado 23 de enero, en el que informó que sostuvo una reunión con Guaidó, no obstante, detalló el dirigente socialista, no cumplió con lo prometido en el encuentro.

“A mi me pidieron una reunión ayer (martes 22 de enero) escondido y yo di mi palabra que no iba a decir nada, porque yo soy un hombre de palabra. Yo di mi palabra que no iba a decir nada de los resultados de esa reunión, siempre y cuando se cumpliera lo que hablamos en la reunión. Ayer Juan Guaidó me pidió una reunión a mi, yo fui a reunirme porque por la paz de este país yo me reúno con quien sea”, enfatizó el pasado miércoles en su programa Con el Mazo Dando.

Al respecto, Rodríguez detalló que durante la reunión, el diputado interino indicó que contaba con presiones por parte del gobierno de los Estados Unidos (EEUU) y representantes de la extremaderecha — como María Corina Machada y Leopoldo López (quienes ejecutaron el plan golpista La Salida en 2014) — por lo que “iba a hacer una especie de pantomima en una plaza de Caracas”.

Tal y como lo explicó en la reunión, el pasado miércoles, en una tarima ubicada en la Plaza Juan Pablo II del municipio capitalino Chacao, Juan Guaidó se autoproclamó como “presidente encargado” de Venezuela durante una manifestación opositora, un día después de que el vicepresidente de los EEUU, Mike Pence — en nombre del Gobierno de la nación norteamericana — ; en el que llamó a un golpe de Estado en el país y violentar las instituciones legalmente constituidas.

En la reunión, además, Guaidó señaló su postura de “un diálogo franco con los factores de gobierno para lograr una repetición de las elecciones presidenciales”, desmintiendo así las declaraciones realizadas más temprano por el diputado, quien aseveró que no se prestaría para “un falso diálogo” con el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, quien ha convocado a un diálogo nacional con sectores de la oposición desde su llegada al poder en 2013.

A pesar de la información brindada por Diosdado Cabello, en una entrevista a la periodista de Noticias Univision, Patricia Janiot, Juan Guaidó, con tartamudeos y una expresión corporal dudosa, desmintió esta reunión.

En este sentido, el ministro Jorge Rodríguez enfatizó que “mañana Diosdado Cabello va a presentarle al país que cuán mentiroso, falaz y cobarde es usted (Guaidó)”.

“¿Qué va a decir ahora? ¿Estuvo o no estuvo reunido con Diosdado Cabello en el Hotel Lido de Caracas? ¿Le dijo o no le dijo de las inmensas presiones ¿Sí o no? Porque también tenemos esas pruebas”, expresó Rodríguez en declaraciones transmitidas por Venezolana de Televisión.

