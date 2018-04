Javier Bertucci: «Ruego al CNE que no cambie la fecha de las elecciones presidenciales»

El candidato visitará la frontera colombo venezolana, para brindarle ayuda a los venezolanos que han inmigrado

Foto: Cortesía

Zulia – Como parte de su gira el candidato presidencial, Javier Bertucci, visitó la ciudad de Maracaibo donde realizó una rueda de prensa, en la sede del comando de campaña Zulia, ubicado en la avenida La Limpia; donde le pidió al Consejo Nacional Electoral (CNE), no cambiar las fechas de las elecciones, « por favor le pido al consejo nacional electoral no se les ocurra cambian las fechas de las elecciones presidenciales. No juguemos más con el pueblo»

El empresario, manifestó que continuará su recorrido por todo el país, «ya hemos realizado este recorrido por nueve estados del país, en las próximas horas vamos a estar en el estado Trujillo, llevando nuestro mensaje de esperanza a todos los venezolanos». De igual manera, anunció que cruzará la frontera colombo venezolana para reunirse con los venezolanos que han emigrado al país Colombiano, para brindarle su apoyo.

Por otra parte, el representante del partido Esperanza por un Cambio, acotó que privatizará la empresa encargada del sistema eléctrico, para brindarles un mejor servicio a los venezolanos; en cuanto a la región Zulia prometió rescatar la termoeléctricas de la región.

Bertucci, exhortó que no dolarizara el país, así como lo propuso el candidato opositor por Avanzada Progresista Henri Falcón; para el filántropo la solución de la crisis venezolana está en impulsar el motor empresarial y fortalecer de esa manera el bolívar como moneda.