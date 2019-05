Henry Ramos Allup: “Yo me quedo en Venezuela y ni voy para embajadas ni voy a salir corriendo”

El secretario general de Acción Democrática, Henry Ramos Allup, respondió al allanamiento de la inmunidad parlamentaria anunciada por el presidente de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), Diosdado Cabello

Caracas -El secretario general de Acción Democrática, Henry Ramos Allup, respondió al allanamiento de la inmunidad parlamentaria anunciada por el presidente de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), Diosdado Cabello, y dijo que el llamado es a “resistir”, al tiempo que auguró una solución a la crisis “más pronto de lo que el Gobierno cree”.

En entrevista con Radio Caracas Radio, el parlamentario dijo que la acción contra los diputados de la Asamblea Nacional fue la consumación de algo que “tenía preparado” la administración Maduro “luego de los sucesos del 30 abril”, con los que “tratan de incriminar mediante la represión selectiva”.

Dijo que el accionar del Parlamento ha sido el de que “no se siga dando el golpe continuado” que, según dijo, mantiene Nicolás Maduro “de manera írrita” tras su toma de posesión presidencial, considerada por la AN como una “usurpación”.

“Con el primer que la tomaron fue con Edgar Zambrano. Ya se había producido el desafuero del allanamiento de la inmunidad parlamentaria violando la Constitución, y luego lo hicieron con seis diputados más”, dijo.

“Más diputados serán sancionados”

Adelantó que “hay otros diputados en lista para ser sancionados por la Asamblea del régimen con las mismas imputaciones que nos han hecho”, basándose en lo que calificó como un “cúmulo enorme de delitos”; al tiempo que dijo estar preparado porque “vienen más sanciones”. Frente a esto, indicó: “¡Resistiremos!”.

Argumentó que cuenta con “la diputaduría que nos entregó el sufragio popular”. Por esa razón, “no podemos salir huyendo ni corriendo hacia embajadas”. Sostuvo además que el “acoso no es nuevo”, al repasar que han sufrido “49 sentencias declarándonos en desacato. Nos quitaron el presupuesto y nos quitaron la luz”, pero “hemos aguantado”, como “le corresponde a un diputado”.

Dijo que desde el Gobierno de Nicolás Maduro van “contra el país y contra toda fuerza que se les oponga. Como es una escalada, van a continuar”. No obstante, aseguró que lo que les preocupa no es su situación, “sino la angustia de que mientras ese régimen usurpador siga, se van a agravar los problemas cotidianos que tienen sufriendo a la población”.

“No buscamos sustitución política”

Hizo énfasis además en que “no estamos enfrentados a este régimen por un deseo de sustitución política. Hay que salir porque no solo no han superado los problemas, sino que los han agravado todos”, y consideró que “veinte años (de gobierno) es más que suficiente. 998 mil millones de (dólares de) riqueza petrolera hecha añicos, además de la corrupción y parte del gasto público mal dirigidos”.

Dijo que “esto no puede seguir así”, e indicó que el de Maduro es “un gobierno sin reconocimiento internacional y sin posibilidad de financiamiento, porque es forajido y repudiado por el 80% del país”, el cual “se sostiene con represión creyendo que va a atemorizar a la dirigencia opositora, que representa la inmensa mayoría de los venezolanos”.

En este aspecto, reiteró que “debemos seguir resistiendo” y auguró que “en Venezuela se van a resolver las cosas mucho antes de lo que el Gobierno cree”.

“No voy a salir corriendo”

Consultado con respecto a la que sería su respuesta ante las acciones de las últimas horas contra un grupo de diputados, indicó: “Yo tengo dos roles que voy a cumplir a cabalidad y que exigen mi presencia: soy secretario general de Acción Democrática (AD) y en mi cargo voy a seguir, y soy diputado de la AN por el circuito tres de Libertador y voy a ejercer mis funciones”.

“Si quieren venir a meterme preso, que me vengan a meter preso. Yo ni me voy a asilar por una embajada, ni voy a coger (por) una trocha; ni me voy a ir del país -ni ilegal ni legalmente. ¡Yo me quedo en Venezuela y que el Gobierno disponga!”, insistió.

“Si quieren venir a meterme preso, ellos saben dónde vivo, porque la casa me la tienen rodeada permanentemente. También está la Asamblea Nacional; y dónde ejerzo mis funciones, ellos lo saben. Y dónde queda la sede de Acción Democrática, también lo saben”, agregó.

“Si van a meterme preso, no se preocupen: no tomen disposiciones muy especiales que yo no voy a salir corriendo”, concluyó.