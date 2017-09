Guanipa: «Luchemos contra el hambre que trajo Arias»

El también diputado de la AN apuesta por un Zulia con autonomía y desarrollo

Foto: Cortesía

Maracaibo – El abanderado de Primero Justicia (PJ), quien también es apoyado por los partidos de AD, UNT, VP, Copei, AP, MAS, entre otros, concentra el respaldo de su campaña en el empuje de la juventud organizada.

Así lo hizo notar hoy durante su acto de inicio de campaña en el sector Valle Claro. Aseguró que hoy más que nunca necesita un «ejército de jóvenes a su servicio», por lo cual enfatizó su lucha contra una gestión que, a su juicio, ha traído miseria al estado Zulia.

«Yo quiero que me acompañen a luchar en contra del hambre que trajeron Maduro y Arias. No puede ser posible que nuestros niños y adultos mayores mueran de hambre. Debemos velar por que la gente tenga que comer. Yo quisiera que cuando pregunten; ¿quiénes son esos que van allí? Respondan: esos son los jóvenes zulianos, los escudos de quienes no tienen que comer. Yo les pido que entiendan que la vida es para luchar y podemos tener sueños y tenemos que hacer realidad esos sueños, pero he entendido que la vida es servicio y eso es alegría y buenas acciones», aseveró Guanipa.

El candidato unitario enarboló la bandera de su lucha en memoria de los 130 jóvenes que perecieron durante los cuatro meses de fuertes protestas contra el Gobierno que sacudieron al país entre abril y agosto.

La movilización de la alianza opositora en favor de Guanipa tiene su base en el activismo de quienes se han sumado en el Comando de Libertadores del Zulia para respaldar el comando de campaña del candidato, que recientemente anunció la estructura de la tolda que buscará su triunfo a pesar de que el jefe de campaña Werner Gutiérrez aseguró que «nadie está trabajando con un plan alternativo», en referencia a la posibilidad de que Guanipa sea inhabilitado por la Comisión de la Verdad de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), tras las demandas introducidas en su contra ante el Ministerio Público (MP).

«Hoy me proclamo el gobernador de los jóvenes del Zulia. La juventud es futuro, es oportunidades y nuestro gobierno va a ofrecer todo lo que necesiten nuestros jóvenes para su desarrollo».

Guanipa tiene el reto de vencer una abstención reflejada en un 12 % de participación regional a su favor en las elecciones primarias de la MUD que lo llevaron a ser el candidato por Zulia de la coalición en el tarjetón electoral.