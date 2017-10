Guanipa aseguró que implementará un plan de emergencia en el Zulia

Estas declaraciones las ofreció durante un encuentro en el Aula Magna de la Universidad Rafael Urdaneta (URU)

Foto: Referencial

Maracaibo – El candidato por la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) para la Gobernación del Zulia, Juan Pablo Guanipa, presentó su plan de gobierno Zulia 2017. En este plan asumió combatir con responsabilidad el hambre de los zulianos.

Este plan de gestión del aspirante opositor ocupa todas las áreas del desarrollo regional. Se fundamentará en un procedimiento de emergencia para los primero 100 días de gobierno.

«Vamos a atender uno de los problemas más dramáticos que es el hambre, esa realidad no la podemos ocultar. Hemos dicho muchas veces que la crisis que se vive en el Zulia y Venezuela es una crisis humanitaria, lo que estamos viendo es profundamente dramático, impresionante, inaceptable e incomprensible, la gente se está muriendo de hambre. Vamos a implementar un plan de emergencia para atender el problema de la alimentación, de la pobreza y también el programa alimentario escolar, porque muchos niños no están asistiendo a la escuela por no tener qué comer», resaltó Guanipa.

Asimismo, indicó «que no viene a ofrecerle a la gente soluciones inmediatas, pero que estará comprometido con la descentralización y la municipalización del estado Zulia».