Freddy Bernal: Desde EE.UU. hay una lluvia de dólares que intenta convencer a algunos oficiales

El protector de Táchira, Freddy Bernal, en una entrevista radial aseguró que el único camino es un diálogo entre el gobierno y oposición para resolver la crisis política venezolana.

”El único camino es el diálogo, no puede haber otro, es lamentable que lo que no podamos resolver entre los venezolanos, tengan que resolverlo las potencias, que por no dar un paso en Venezuela ahora tenga que resolverlo el canciller ruso y Mike Pompeo”.

De igual manera Bernal criticó la actuación de Juan Guaidó, y el dirigente político, Leopoldo López, el pasado martes 30 de abril en los hechos de Altamira. Le pidió a la oposición ”sensata” no seguir las orientaciones de Guaidó porque ”los ha engañado una y otra vez”.

También dijo que no duda de la lealtad de la Fuerza Armada como institución, pero alertó que desde Estados Unidos hay una ”lluvia de dólares, una danza de millones de dólares”, con el objetivo de convencer a algunos oficiales.