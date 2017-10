Florido: «Es falso que la próxima semana se retoma proceso exploratorio de diálogo»

El pasado domingo el presidente de la República, Nicolás Maduro, aseguró que se retomaría las negociaciones con la oposición y que se trabaja en la redacción de un acuerdo, que reporta 95% de avance

Caracas – El diputado de la oposición a la Asamblea Nacional (AN), Luis Florido, dijo este martes que la próxima semana se retome el proceso exploratorio de diálogo con el Gobierno nacional, tal como lo han afirmado voceros del oficialismo.

A través de su cuenta en twitter reiteró que la oposición no irá a República Dominicana, donde se realizan los encuentros porque no se han concretado avances.

«Nuevamente desmentimos al gobierno y a embajador de Ccaracas en Santo Domingo. Falso que próxima semana se retoma proceso exploratorio. Desde la Unidad reiteramos lo dicho el 26 de septiembre. No asistiremos a República Dominicana porque no habían avances, Nicolás Maduro no cumplió condiciones», explicó en la red social.