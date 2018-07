Foro Penal: Excarcelado Carlos Andrés Mora junto a otros cuatro «políticos presos» en Ramo Verde

Los otros cuatro excarcelados estaban retenidos por la misma causa que Mora, a quien confundieron en redes sociales con el «Gocho del WhatsApp»

Foto: Agencias

Caracas – El grupo de abogados de la organización Foro Penal (FP) reportó a las 7.30 pm de este jueves, 12 de mayo, la excarcelación del comerciante tachirense Carlos Andrés Mora, quien fue detenido por el Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin) el 22 de mayo, y estuvo desaparecido por cuatro días acusado de estar supuestamente vinculado a una investigación sobre funcionarios de las FANB.

#12Julio 8:50PM Few minutes ago #PoliticalPrisoner Carlos A Mora was released from Military Jail Ramo Verde. Congratulations and Thanks to our fellows @ForoPenal Caracas @Poramor20 @MaferTorresA @marielsuarez #EmbraceOfFreedom #QueSeHagaJusticia #Venezuela pic.twitter.com/lkqiPrgglx

— Alfredo Romero (@alfredoromero) July 13, 2018