Giordano destacó, desde el estado Carabobo, que el pueblo es cercano a la Iglesia y en crisis busca más acercarse a la fe

Foto: Agencias

Carabobo — El nuncio apostólico, Aldo Giordano, consideró este jueves que el Gobierno y la oposición deben sentarse a dialogar y buscar una posición común. Además reiteró la disposición de El Vaticano a participar en las mesas de negociación.

Precisó que el texto que se entregó recientemente a las partes fue escrito por los expresidentes de Unasur, y no la Santa Sede.

«Hay también minoría que hace ruido contra el diálogo. Debemos considerar todo, la Santa Sede no cierra ninguna puerta, pero si no somos invitados, no vamos a imponer el diálogo. Es falso que la Iglesia quiere imponer el diálogo, la Iglesia se ofrece para ayudar».

Giordano destacó, desde el estado Carabobo, que el pueblo es cercano a la Iglesia y en crisis busca más acercarse a la fe. «En Venezuela tenemos polarización, el país dividido. El diálogo es intentar concentrarnos en los problemas de la familia juntos, no en una parte».