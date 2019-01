Edgar Zambrano (Vicepresidente AN): No podemos alimentar falsas expectativas

Zambrano sobre asunción de la presidencia de Guaidó: Eso no puede hacerse. El vicepresidente de la Asamblea Nacional considera que la oposición no puede caer en los mismos errores.

Caracas- El vicepresidente de la Asamblea Nacional (AN), Edgar Zambrano, dijo en entrevista al diario Panorama, que la nueva ruta del período legislativo es restituir el orden democrático “descartando cualquier acción violenta como un golpe de Estado”. A su juicio, la oposición no puede caer en los mismos errores y se mostró en desacuerdo con que Juan Guaidó se erija como presidente interino.

“Ha dicho el presidente Guaidó, de manera reiterada que en circunstancias normales debía aplicarse el 233, y en consecuencia asumir el interinato de la presidencia y convocar el proceso electoral. Eso no puede hacerse, y para ello debemos ser honestos con los electores y con la población, no podemos continuar alimentando falsas expectativas, y no podemos contribuir de manera irresponsable a desmoralizar o desarticular un momento importante que vive la oposición en sus días con la llegada del Parlamento y con el recrudecimiento de la situación social, de conflicto y de fracaso del modelo político”, indicó Zambrano en una entrevista ofrecida al diario Panorama.

“Eso no puede hacerse, y debemos ser honestos con los electores y con la población, no podemos continuar alimentando falsas expectativas (…) No hay posibilidad cierta de asumir tales competencias, para ello es necesario darle vigencia a esa Constitución, bajo dos elementos fundamentales: acompañamiento de la población y acompañamiento del componente militar”, dijo Zambrano.

Lea también: Diputado Edgar Zambrano desmintió intención de acuerdo a favor de Maduro

El parlamentario espera que los Cabildos Abiertos sean una ruta para lograr un cambio político pacífico en Venezuela.

“El acercamiento, el diseño de estrategia con el propio ciudadano es lo que nos va a dar el impulso necesario, los aires y la fuerza que tendrá la oposición hablándole claro a los venezolanos, esa decisión nos lleva de la mano del pueblo, nos entrelaza con la esperanza, el deseo y con la actitud de la población para que el cambio sea en los términos pacíficos que establece la Carta Magna, y evitemos en Venezuela un baño de sangre”, explicó.

El dirigente del partido Acción Democrática reiteró su llamado a elecciones libres y aclaró que no pide a la Fuerza Armada Nacional que de un golpe de Estado.

“A los militares hay que hablares en voz alta, hay que decirles que no los estamos convocando a un golpe de Estado, que no queremos un alzamiento militar, ni una asonada, no vamos por atajos, vamos con la Constitución en la mano a diseñar el nuevo modelo económico, político y social que debe imperar en el país para activar los mecanismos de la reconstrucción nacional. Estamos perfectamente de acuerdo en validar todos los cargos de elección popular y los poderes del estado”, aseveró.

Foto: Agencia