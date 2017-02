Diputados opositores impugnarán Misión Justicia Social

Juan Matheus advirtió que se pretende imponer a todos los jueces una ética que sirva a la revolución que potencialmente constituirá mayor represión popular

Caracas — «La Misión Justicia Socialista es un intento de sustituir la Constitución por el Plan de la Patria. Que los jueces no apliquen la Constitución, no sigan lo que indican las leyes, sino el panfleto socialista que se llama el Plan de la Patria», así describió ayer el diputado a la Asamblea Nacional (AN), Juan Miguel Matheus, la nueva misión aprobada vía decreto por el presidente de la República, Nicolás Maduro.

Luego de esta consideración, el parlamentario informó que desde la Subcomisión de la Justicia de la AN presentarán una impugnación «para que se honren las leyes y no el Plan de la Patria».

«Ética socialista»

Matheus asegura que hay que mantener las denuncias debido a que esta nueva misión busca adoctrinar en justicia. «Quieren imponerle a todos los jueces una ética socialista, que sirvan a la revolución, luego hay mas control. Esta misión está adscrita al Ministerio de Educación Superior y crea unos tribunales comunales que pareciera que son justicia popular que potencialmente son represión popular», expresó.

Además dijo que la Constitución establece que el sistema de justicia no depende de una misión y mucho menos es socialista.

Contexto

Cabe destacar que según decreto 2.718, publicado en Gaceta Oficial número 433.815 de fecha 7 de febrero de 2017, la Gran Misión Justicia Socialista estará adscrita al Ministerio del Poder Popular para Educación Universitaria, Ciencia y Tecnología.