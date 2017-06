Diputado Florido ingresó al país a pie por la frontera (+Video)

El diputado a la Asamblea Nacional (AN), Luis Florido, regresó al país cruzando a pie la frontera entre Colombia y Venezuela en horas de la mañana de este sábado. Tras la vigencia de una prohibición migratoria en su contra

El también presidente de la Comisión de Política Exterior de la AN, se encontraba junto a un grupo de dirigentes opositores en Cancún, México, donde se realizó la 47 Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA).

Florido envió un mensaje a los diputados y organismos en materia de Derechos Humanos del continente: «Nos toca vivir esto, como unos delincuentes, no me imagino al diputado Fabio Porta de Italia o al senador John Mccain o a cualquier parlamentario del mundo haciendo esto, porque ellos viven en nacional democráticas que no tienen que vivir los que viven lo que padecemos los venezolanos», finalizó.

Estas declaraciones las hizo durante un video en Periscope a través de la red social Twitter.